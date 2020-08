"Ferrovia delle meraviglie", un libro racconta la tratta Cuneo-Ventimiglia-Nizza

Una novità letteraria estiva è uscita in questi giorni a cura di Alzani Editori, legata alla promozione della 'Ferrovia delle Meraviglie' Cuneo-Ventimiglia-Nizza, con prefazione della Associazione Giuseppe Biancheri e dell'Istituto di Studi Liguri.



Danila Allaria e Ivano Ferrando, escursionisti da lunga data e già autori nel 1983 di una guida ai sentieri di Val Roya e nel 2018 de ‘Il mondo di Bicknell’, ora descrivono in questa eccezionale guida ‘In treno e a piedi alla scoperta della Val Roya’ dei percorsi che hanno sempre come base di partenza una delle stazioni della ‘Ferrovia delle Meraviglie’, la storica linea che il volume intende difendere,valorizzare e far conoscere sempre piu' in nuovi scenari e con nuovi panorami.



Gli autori, con questo volume, propongono 30 particolareggiatissimi

itinerari base, che si possono percorrere a piedi, in modo autonomo,

corredati di cartine dettagliate, che si moltiplicano poi con le tante interessanti variazioni proposte. Oltre ad un dettagliato e scrupoloso racconto dei percorsi, gli autori accompagnano il lettore alla scoperta delle bellezze naturali, archeologiche ed architettoniche di cui è ricca questa stupenda e misconosciuta valle, nonché alla lettura degli eventi storici che l’hanno attraversata.



Una guida ricca di notizie centifiche,storiche,culturali, con dettagli ricercati e verificati puntualmente e personalmente dagli autori, dopo anni e anni di attraversate nelle diverse stagioni e da ricerche effettuate negli archivi storici. Diversi i primi appuntamenti per la presentazione in anteprima della guida, in presenza degli autori il 13 agosto ad Airole, il 28 agosto a Bordighera durante il Book Festival ed a Ventimiglia presso la

Biblioteca Aprosiana il 5 settembre. Il libro è disponibile in tutte le librerie.