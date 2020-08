Il consigliere comunale Lavolta lancia il portale La Svolta: “Un sito per segnalare i problemi di Torino”

Nasce a Torino il portale “LaSvolta”, un sito aperto ai cittadini per segnalare i problemi riscontrati in città. Padre dell’iniziativa, come si evince dal nome scelto, è il consigliere comunale del Partito Democratico Enzo Lavolta, candidato alle prossime primarie indette dal centrosinistra per scegliere il candidato sindaco per le elezioni del 2021.

“LaSvolta è un progetto semplice ma importante, nato dalla proposta di un cittadino torinese, qualche tempo fa. Uno di quei cittadini che amano la propria città e spesso intervengono in prima persona per sopperire alle mancanze dell’amministrazione, anche se non spetterebbe a loro. A questi cittadini va il mio più sentito ringraziamento,” spiega il vice presidente del consiglio comunale.

“LaSvolta è un nuovo portale, uno strumento veloce e facile da utilizzare, pensato per segnalare tempestivamente i problemi delle nostre strade, dei nostri quartieri, della nostra città È anche un luogo perfetto per esprimere idee, proposte, iniziative. Il mio impegno sarà quello di portare le vostre segnalazioni e i vostri suggerimenti direttamente all’attenzione del consiglio comunale. Basta cliccare sul link per accedere a LaSvolta e iniziare subito a dialogare con l’amministrazione”, conclude poi Lavolta.