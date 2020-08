Appendino in visita al centro Paideia: è tra i supporter della campagna benefica “Vicini, adesso”

La sindaca di Torino Chiara Appendino in visita nel pomeriggio al Centro Paideia è tra i supporter di "Vicini, adesso", l’iniziativa di raccolta fondi straordinaria lanciata in queste settimane dalla Fondazione Paideia in partnership con Titoo for you, realtà torinese che produce tatuaggi temporanei, per dare un aiuto concreto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie offrendo ore di terapia, assistenza domiciliare, supporto psicologico, ma anche soggiorni estivi immersi nella natura con attività ludiche e formative in un momento così critico a seguito dell’emergenza sanitaria.

L’incontro con la Sindaca nello spazio di via Moncalvo è stata l’occasione per Fabrizio Serra, Direttore della Fondazione Paideia, per raccontare tutte le attività e le iniziative messe in atto durante il lockdown e nella fase successiva a supporto delle famiglie con bambini con disabilità.

Con l’endorsement della Sindaca Appendino procede così la campagna digital dal fine solidale a cui tutti possono aderire postando una foto con il tatuaggio temporaneo sui propri canali social e taggando @fondazionepaideia. All’iniziativa infatti hanno già aderito artisti e volti noti della radio, della tv, del mondo del calcio e dei social come: Leonardo Bonucci e sua moglie Martina, le showgirl Cristina Chiabotto ed Elena Barolo, Rudy Zerbi e Laura Antonini di Radio Deejay, la scrittrice e blogger Valeria Fioretta, gli illustratori Roberto Hikimi Blefari, Roberta Rossetti e Ilaria Urbinati, la blogger Petunia Ollister e l'autore per l'infanzia Lorenzo Naia.

Per sostenere la raccolta fondi straordinaria “Vicini, adesso” e ricevere l’originale tatuaggio basta fare una donazione minima di 10€ e compilare il relativo form andando alla pagina

www.fondazionepaideia.it/viciniadesso/dona/ o sul sito www.fondazionepaideia.it.