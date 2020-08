E-distribuzione: nuova linea elettrica per i Comuni di Borgiallo, Cintano e Castelnuovo Nigra

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, ha ultimato i lavori sulla nuova linea elettrica che alimenta i comuni di Borgiallo, Cintano e Castelnuovo Nigra.

Nell’ambito del progetto “Resilienza”, dedicato allo sviluppo e al potenziamento delle linee elettriche e finalizzato a ridurre il rischio di disagi dovuti agli eventi climatici estremi, è stata realizzata una nuova linea elettrica denominata “Miralunga” che attraversa i tre comuni a nord della provincia di Torino e alimenta circa 700 clienti.

I tecnici di E-Distribuzione hanno posato 4.7 km di cavo interrato e 3 km di cavo aereo elicordato, in sostituzione ai vecchi conduttori nudi. Un investimento consistente quello messo in atto dalla società, per una spesa complessiva di circa 800 mila euro.

Tutto il territorio trarrà beneficio dalla nuova linea, costruita con materiali all’avanguardia e di nuova generazione: in particolare, i vantaggi riguardano principalmente la resistenza del nuovo impianto alle eccezionali condizioni metereologiche avverse come neve, gelo e vento forte.

Infine, tutte le linee sono collegate in modo reticolare: in questo modo, in caso di guasti accidentali alla rete elettrica, i tecnici potranno intervenire da remoto e controalimentare la rete, senza intervenire fisicamente, con conseguente riduzione dei tempi di disalimentazione della clientela.

"La nuova linea è stata costruita per contenere i disagi dovuti agli agenti atmosferici – commenta Enrico Bottone, responsabile dell’Area Nord Ovest di E-Distribuzione – grazie al progetto “Resilienza” ci impegniamo a migliorare sempre più i nostri già elevati standard di qualità, garantendo la continuità del servizio elettrico, curando tutti gli aspetti ambientali e minimizzando le criticità sul territorio ”.