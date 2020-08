Frediani (M5S): "Situazione incerta per la Elcograf di Borgaro: terremo alta l'attenzione"

"Abbiamo chiesto aggiornamenti rispetto al piano di risanamento della Elcograf spa di Borgaro attraverso un’interrogazione alla Giunta. Secondo quanto riferito dall’assessore Chiorino, l’azienda ha dichiarato, attraverso una comunicazione inviata ai sindacati in data 4 febbraio, di aver attivato gli strumenti alternativi per il personale in esubero previsti dall’accordo del 16 gennaio 2019". Così Francesca Frediani, consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, su una delle vertenze che colpisce il tessuto economico torinese.