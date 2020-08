Bardonecchia, Accordi della montagna: un esperimento riuscito

La serata è stato un “esperimento comunicativo”, perché, come sostenuto dai due bardonecchiesi, invece della proiezione di molte immagini con poche didascalie vocali, si è scelto di dare più spazio alle riflessioni e alle considerazioni personali, con il supporto dalla proiezione di sole trenta immagini evocative, accurata sintesi tra migliaia di scatti realizzati durante le quattro stagioni in trent'anni di uscite e pazienti appostamenti, per documentare il comportamento degli animali selvatici.