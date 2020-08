Gli amanti delle criptovalute hanno una nuova opzione tra cui scegliere

Hai mai sentito che monete come Bitcoin, Ethereum o Litecoin non sono abbastanza sicure e adattabili? In tal caso, DigiByte può essere qualcosa da considerare! È un'attività guidata dalla rete quella in cui il tasso di fallimento è prossimo al minimo, nessuna ICO, nessuna organizzazione particolare dietro di essa, e l'organizzatore, i progettisti e la rete sono volontari non retribuiti che appesantiscono completamente i rischi di fallimento. DigiByte è molto più dei soldi computerizzati più veloci che si possano avere. È una blockchain immaginativa che può essere utilizzata per risorse informatizzate, accordi accorti, applicazioni decentralizzate e verifica sicura.

Alcuni siti hanno già iniziato a promuoverlo a causa delle sue ampie funzionalità e caratteristiche interessanti e l' accesso di CryptoTrader è accessibile se c'è interesse per lo stesso. C'è una generale sensazione di entusiasmo per questa valuta virtuale a causa di tutti i punti discussi, e già le persone sono ansiose di saperne di più. Pertanto, proviamo a esaminare i suoi vari aspetti nelle sezioni seguenti in modo che vi sia molta chiarezza tra le masse riguardo allo stesso.



Che cos'è esattamente DigiByte: è la blockchain basata su UTXO più lunga Proof of Work che ha tre livelli. I tre livelli sono per accordi accorti, applicazioni decentralizzate e risorse informatizzate. Il record aperto è il livello centrale in cui la moneta DGB può essere compilata come risorsa di base computerizzata. È stato fondato da Jared Tate, che è il creatore e produttore della blockchain DigiByte. Jared ha dedicato l'avanzamento a tempo pieno verso DigiByte dall'ottobre 2013.

È stato anche accolto dal MIT, da Harvard e dal Campidoglio degli Stati Uniti per parlare di tecnologia blockchain. È inoltre co-autore del libro "Blockchain 2035 The Digital DNA of Internet 3.0", che è il libro principale composto da un creatore di blockchain. DigiByte (DGB) assomiglia a qualche altra valuta digitale ragionevolmente per rate o valore in movimento.

Ciò che rende così unica la criptovaluta: DigiByte è stato in lavorazione per un lungo periodo di tempo perché voleva capire come dimostrare la sua sicurezza come un accordo blockchain. Inizialmente, è stato spinto come un unico calcolo di verifica del lavoro; tuttavia, l'aspetto più notevole della valuta virtuale è qualcosa di diverso. È stato creato per superare la centralizzazione mineraria e rendere il sistema progressivamente sicuro e decentralizzato. In questo modo, utilizza cinque calcoli di mining, mentre altre criptovalute ne fanno uso solo uno.

L'aspetto della sicurezza: DigiByte gode della funzionalità di "sicurezza dei guasti più eccezionale" tra tutte le blockchain tramite DigiShield. Digishield è anche utilizzato in Ethereum, Bitcoin Cash, Zcash, Dogecoin e numerosi blockchain diversi. DigiShield risolve nuovamente i problemi di DigiBytes in tempo reale per garantire contro multi-pool e un rigonfiamento eccessivo di nuove monete che sono già state estratte. Pertanto, offre sicurezza a più livelli.

Le operazioni possono essere più veloci: DigiByte è un'opzione 40 volte più rapida di Bitcoin a causa del suo tempo quadrato di 15 secondi in contrasto con BTC che ha un tempo di blocco di 10 minuti. Pertanto, DigiByte è stato il principale Altcoin principale ad eseguire la funzione "Testimoni segregati" che può migliorare notevolmente l'adattabilità. Dal punto di vista della sicurezza e dell'adattabilità, DigiByte è senza dubbio molto più avanti rispetto a Bitcoin o Litecoin.

Come è fatto - DGB ha una fornitura definita e un calendario per la diffusione. Potrebbe esserci un totale di 21 miliardi di DigiByte realizzati in 21 anni. Poiché non esisteva ICO, i nuovi DigiByte vengono costantemente prodotti attraverso il mining. L'ultimo DGB verrà estratto nel 2035.

Punto di acquisto - A partire da ora, sarà acquistato e scambiato in tutti i principali mercati. Se qualcuno ha bisogno di un DGB gratuito o se c'è qualche requisito per esso, si può scambiare un volume di base di $ 100 sul commercio durante il periodo di tempo speciale. Ogni singolo broker qualificato condividerà un pool di 50.000 DGB.

Per promuovere la valuta virtuale, ci sono già molte offerte promozionali in atto e le persone che desiderano mettere le mani su questa valuta virtuale possono unirsi a queste offerte omaggio. Quindi, possiamo vedere che DigiByte ha alcune caratteristiche uniche e attraenti rispetto alle altre criptovalute in funzione. Quindi, gli investitori e gli appassionati di criptovalute possono certamente considerare questa opzione se stanno cercando di investire in qualsiasi nuova valuta virtuale. Inoltre, vi è un ampio sentimento di mercato positivo con questa offerta in modo che gli investitori possano essere certi di ottenere buoni rendimenti da essa a breve.