Ippodromo di Vinovo, a Torino i "goccia" che non ti aspetti

Anche se a vincere non è stato Alessandro Gocciadoro in prima persona, il Città di Torino 2020 è firmato dal Team.

Partendo dall’edizione femminile dove a vincere è stata Apple Wise As, interpretata benissimo da Federico Esposito che ha avuto la meglio su Amber Prad e Ale Goccia. La pupilla di Riccardo Cecconi si è aggiudicata con scaltrezza una bella affermazione su di una distanza per lei non congeniale, dimostrando di avere un’ottima forma, come fatto vedere nell’ultimo periodo.

Anche il Città di Torino dedicato ai maschi è stato siglato dal team giallino, anzi, ai primi cinque posti si sono classificati tutti i cavalli allenati a Noceto, senza che tra questi ci fossero i più attesi con Axl Rose in errore al via e Antony Leone e Gaetano Di Nardo, sull’ultima curva.

A vincere a sorpresa è stato Ari Lest, pupillo di Stefano Ciappi, figlio di Pascià Lest di proprietà di Stefano Bodrini. Un cavallo sfortunato nelle ultime uscite che Max Castaldo ha interpretato al meglio prendendo la schiena di Ares Caf, per poi spostare in retta ed averne la meglio. Una bella e inaspettata vittoria, da ultimo cavallo del campo. Al secondo posto Juan Bros su Amon You Sm.

Cinque le vittorie per il Team Giallino, a cui ha assistito un folto pubblico, addirittura inaspettato per essere il 9 agosto a Torino, ma assolutamente ben gradito a cui diamo appuntamento il 19 agosto.