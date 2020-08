Come funziona il sistema frenante di un’auto

Per garantire la sicurezza quando si viaggia in auto, è importante provvedere ad una corretta manutenzione del veicolo, soprattutto per quanto riguarda il sistema frenante, composto principalmente da dischi e pastiglie. È opportuno controllare queste componenti almeno una volta l’anno. Inoltre sarebbe essenziale provvedere ad un controllo almeno ogni 200 chilometri di percorrenza. Anche il liquido dei freni deve essere controllato con una certa regolarità, almeno ogni due o tre anni. Molto importante è anche mantenere uno stile di guida corretto, per evitare che alcuni elementi come le pastiglie si consumino troppo in fretta. Quindi per esempio potrebbe essere davvero rilevante in questo senso sfruttare il freno motore quando si deve rallentare. Ma si sa che la corretta manutenzione del veicolo va portata avanti anche attraverso l’utilizzo di componenti meccaniche di qualità. Vogliamo darti alcune indicazioni più specifiche a questo riguardo, spiegandoti soprattutto come funziona l’impianto frenante di un’automobile.

L’importanza dei pezzi di ricambio

Se ti occorre cambiare i dischi freno , puoi trovare ciò che ti serve sul sito di Daparto. Si tratta di un’ottima occasione per comprare le componenti meccaniche e i pezzi di ricambio per il tuo veicolo. Infatti puoi acquistare questi pezzi direttamente sul sito online che ti abbiamo consigliato.

Sul sito di Daparto trovi un comodo e intuitivo form che ti aiuta ad acquistare subito il tuo nuovo pezzo di ricambio. Basta inserire il veicolo che ti interessa, scegliendo il costruttore, la serie e il modello, e troverai subito il componente adatto comparando i prezzi e risparmiando molto.

Come funzionano i dischi del freno

Il compito principale dei dischi del freno è quello di assicurare la potenza frenante, in modo che questa sia adeguata. Ci sono molti fattori che possono incidere sulla durata progressiva di questa componente del sistema frenante.

Per esempio tra gli elementi che dobbiamo considerare a questo proposito, ci sono il diametro, il disegno della superficie d’attrito e il raffreddamento. In generale, possiamo dire che più grande è il diametro del disco, tanto maggiore sarà la superficie d’attrito sulla quale si esplica l’azione della pastiglia.

Quindi da questo dipende anche l’efficienza della frenata. Ma c’è il fattore anche della temperatura che è fondamentale, infatti i dischi più grandi sono in grado di lavorare anche a più basse temperature, offrendo la possibilità di decelerare in maniera idonea.

In ogni caso anche i dischi che sono piccoli possono fornire prestazioni comunque eccezionali. Per quanto riguarda il disegno d’attrito, dobbiamo specificare che sulla superficie il disco può essere liscio o forato.

I fori permettono alla pastiglia di essere ripulita da varie impurità che si possono depositare sulla superficie.

Le caratteristiche delle pastiglie

Le pastiglie influiscono molto significativamente sulla frenata grazie al loro potere di attrito. È molto importante, quando sostituiamo le pastiglie, che il loro materiale di attrito sia compatibile con quello dei dischi.

Nella fase di scelta delle pastiglie più adatte per la nostra automobile, possiamo farci consigliare in maniera più efficiente da un meccanico esperto. Infatti un altro elemento importante da scegliere quando si tratta di sostituire le pastiglie è rappresentato dalla loro capacità di mantenere costanti le prestazioni nel corso del tempo, seppur esse possano lavorare a varie temperature.

Ricordiamoci sempre che un segnale da tenere in considerazione è la rumorosità. Infatti più sarà l’attrito più il rumore tenderà ad aumentare.

Quando cambiamo le pastiglie dell’impianto frenante, bisognerebbe procedere almeno per qualche chilometro a velocità moderata. Questo serve ad assestare bene i dischi. È un’operazione da compiere tutte le volte che cambiamo questa componente fondamentale del sistema frenante: viaggiare a velocità media evitando frenate improvvise o che possano durare a lungo nel tempo.