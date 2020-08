Iren S.p.A. perfeziona l’acquisizione dell’80% del capitale sociale di I.Blu

La società I.Blu opera nel mercato del recupero delle plastiche attraverso n. 2 impianti CSS (Centri di Selezione Secondaria) presso San Giorgio di Nogaro (Friuli Venezia Giulia) e Cadelbosco (Emilia Romagna) aventi una capacità complessiva di 200 Kton/a dedicata alla selezione della plastica da avviare a recupero e riciclo, e nel trattamento di ca 40 Kton/a di rifiuti in plastica per la produzione di Blupolymer (polimero per usi civili) e Bluair (S.R.A. o “agente riducente” per gli impianti siderurgici) attraverso l’impianto di Costa di Rovigo (Veneto). Il piano industriale di I.Blu prevede l’aumento della capacità dell’impianto attuale da 40 Kton/a a 60 Kton/a e la costruzione di un nuovo impianto di trattamento del plasmix che entrerà a pieno regime nel 2021 e avrà una capacità di 80 Kton/a. Grazie all’acquisizione del know-how tecnologico, Iren Ambiente prevede inoltre di costruire un ulteriore nuovo impianto con una capacità di 60 Kton/a, così da creare un Gruppo che, a regime, tratterà 200 Kton/a di plasmix.