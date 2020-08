Riasfaltatura di strada Devalle a Moncalieri, i Moderati attaccano il sindaco Montagna: "scelta elettoralistica"

Manca poco più di un mese al voto amministrativo e a Moncalieri si infiammano i toni della campagna elettorale. Se i tempi per la rinascita della nuova piscina erano stati considerati sospetti da parte del centrodestra, la scelta del sindaco uscente Paolo Montagna di accelerare sui lavori di rifacimento della strade, sono state giudicate mosse elettoralistiche dai Moderati.

Gli ex alleati, che lo scorso autunno avevano lasciato la maggioranza per allearsi successivamente con il centrodestra, salvo infine decidere di correre da soli per le elezioni del 20-21 settembre, puntando su Abelio Viscomi sindaco, hanno fatto finire nel mirino la recente riasfaltatura di strada Devalle. “Fino al 29 luglio era una groviera", ha detto il candidato consigliere Pietro Bucolia, "poi improvvisamente ecco il rifacimento della strada”.

Una scelta che è stata bocciata come modo per procacciarsi consensi, a poche settimane dal voto, mettendo in campo attivismo e iniziative con un tempismo considerato 'sospetto'. Ma il sindaco Montagna preferisce parlare di impegni mantenuti, a proposito di quanto fatto dalla sua Amministrazione nel corso dei cinque anni, invitando a soffermarsi non solo sull'ultimo periodo.

Normaglie schermaglie, viene da pensare. E' il gioco delle parti, con i toni che potrebbero ulteriormente salire con l'avvicinarsi delle urne, dopo un avvio di campagna elettorale caratterizzato da toni soft da parte di tutti gli schieramenti.