Tutti a bordo della Fiat “Camaleonte” di Cristian Chironi: mezz'ora per le strade della con l'artista a parlare di attualità

A bordo di una Fiat 127 Special per un breve viaggio di 30 minuti in cui riflettere su temi e problematiche di oggi. È la proposta dell’artista Cristian Chironi che sarà ospite della Project Room del Mauto per la mostra Torino Stop.

“Torino Stop - spiega l’artista - è la diciassettesima tappa della Fiat 127 Special Camaleonte, che verrà messa in strada per la performance Torino Drive, in cui i passeggeri sono invitati a riflettere su diverse problematiche del nostro tempo, come la gentrificazione, deterritorializzazione, il senso dell'abitare, in un dialogo aperto, trasformando l'automobile in uno spazio di condivisione”.

La Fiat "Camaleonte"

Ribattezzata “Camaleonte” per la sua capacità di cambiare colore in base al contesto, l’auto con cui i visitatori potranno fare questo tour alternativo per le vie della città, è al centro del suo progetto artistico. Personalizzata richiamando i colori delle case di Le Corbusier si presenta come una tastiera “architettonica”, dove i colori si accostano come suoni, manipolando lo slogan del celebre architetto “una casa è una macchina da vivere”.

“Le policromie sono le stesse che ritrovo all'interno delle case concepite da Le Corbusier, che dal 2015 abito con il progetto My house is a Le Corbusier, residenze legate all'incrocio di geografie e culture diverse”.

Dal 29 ottobre al Mauto

In occasione della mostra, aperta al pubblico dal 29 ottobre al 12 gennaio 2025, la Fiat Camaleonte sarà parcheggiata in modalità sonora all'interno di un allestimento pensato per il museo e sarà protagonista della performance per le strade di Torino.

Per info e programma: https://www.museoauto.com/