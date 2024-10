Lutto per il mondo del giornalismo torinese: è morto Paolo Griseri, l'uomo che teneva con grazia il mondo Fiat in una mano

Lutto per il mondo del giornalismo torinese e nazionale. Nelle scorse ore, improvvisamente, è morto Paolo Griseri. Avrebbe compiuto 68 anni tra qualche settimana, visto che era nato a Torino il 17 novembre del 1956. Un malore improvviso lo ha portato via nel pieno della notte. Lascia un figlio, Gabriele e la moglie, Stefania.



Uomo di intelligenza raffinata e competenza totale, Griseri è stato in questi decenni uno dei massimi esperti del mondo Fiat, oggi Stellantis. Ha seguito da vicino tutte le vicende che hanno portato il Lingotto all'attuale fusione con Psa e, prima, con Chrysler. Ha lavorato per tutti i maggiori quotidiani italiani: dal Manifesto a Repubblica, di cui è stato inviato, fino a La Stampa, di cui è stato anche vicedirettore.



Nella sua vita è stato anche autore di molti libri, legati proprio al mondo dell'automotive e alla politica, soprattutto torinese.



Ma parlare di Paolo Griseri come giornalista sarebbe riduttivo e forse, lui per primo, ne sorriderebbe. Paolo era una persona meravigliosa: bravissimo, di una competenza professionale sconfinata. Ma al tempo stesso capace di un carattere mite e alla mano, gentile. Anche con i colleghi più giovani e meno esperti. Aveva una leggerezza inattaccabile, sia quando si trattava di seguire uno degli incontri alla presenza dei massimi vertici di casa Fiat, sia quando si trattava di giocare a calciobalilla, in una soffitta di via Po, a ore improbabili.



Era l'esempio di ciò che avrebbe voluto essere chiunque abbia mai intrapreso questo lavoro. Ascoltato, rispettato (anche da chi magari ne riceveva giudizi severi, tra le sue righe), atteso.



Mancherà tantissimo, di quella mancanza che è impossibile descrivere in parole. E, anche per questo, è difficile essere come Paolo.