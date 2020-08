Prima bozza dell'ordinanza ministeriale: stop a qualsiasi attività in discoteca fino al 7 settembre

Dalle 18 alle 6 della mattina obbligo di mascherina in qualsiasi spazio pubblico e in pertinenza di luoghi e locali pubblici, anche all'aperto, dove sia agevole il formarsi di assembramenti, oltre alla chiusura di tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilabili.

Queste le prime indiscrezioni trapelate sulla bozza di ordinanza emessa dal Ministero della Salute e discussa oggi durante l'incontro tra il Governo centrale di Roma e le Regioni.

Al momento in cui scriviamo manca ancora la firma del Ministro ad approvare il tutto. Ma nel momento in cui si dovesse avere il testo definitivo, l'ordinanza dovrebbe entrare in vigore da domani, 17 agosto, su tutto il territorio nazionale, senza possibilità di deroghe da parte delle Regioni.

In teoria l'ordinanza dovrebbe cessare il 7 di settembre, ma solo l'evolversi delle circostanze ci dirà quali provvedimenti dovranno essere attivati a partire da quella data.