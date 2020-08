Tragedia a Corio, 67enne morto schiacciato dal suo fuoristrada

Tragedia nella giornata di oggi, domenica 16 agosto, nel Canavese. Un uomo di 67 anni residente a San Giorgio, Renzo Munari, è morto schiacciato dal suo fuoristrada nella frazione Ritornato di Corio, dove stava trascorrendo alcuni giorni di ferie.

L'uomo aveva parcheggiato in un tratto di strada in pendenza: dopo essere sceso si è reso conto che il veicolo era in movimento e ha tentato di bloccarlo, ma è stato sbalzato a terra, finendo con il restare schiacciato dalle ruote.

Inutili i tentativi di rianimarlo, da parte dei soccorsi. I carabinieri della compagnia di Venaria ora stanno svolgendo gli accertamenti del caso.