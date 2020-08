Si riaccendono gli schermi del Lux: lo storico cinema torinese riapre al pubblico il 22 agosto

Si riaccendono gli schermi del cinema Lux. Dopo una pandemia che ha messo in ginocchio l'intero settore cinematografico, il buio delle sale vuote che aveva avvolto la struttura della galleria San Federico sta per lasciare spazio al fascio di luce di un proiettore, ai film e alla bellezza del cinema, più forte di ogni difficoltà.

Riaprirà infatti sabato 22 agosto il cinema Lux, chiuso ormai da diversi mesi causa Covid. Il timore che lo storico cinema inaugurato il 31 marzo del 1934 potesse non riaprire è stato fondato, ma gli sforzi della Movie Planet, gruppo che ha acquistato il cinema nel luglio 2019, permetteranno di tornare quantomeno a uno scampolo di normalità. Appurato che nulla nel mondo del cinema sarà più come prima, il Lux si adeguerà a un protocollo tutto nuovo che garantirà comunque la possibilità di vedere un buon film in totale sicurezza.

Su sette schermi, in un primo momento ne apriranno solo due. Il cinema è già stato sanificato durante il lockdown, ma una nuova sanificazione verrà effettuata il 17 agosto, quando una ditta specializzata si occuperà di igienizxare pareti, moquette, casse, sedute, ecc. Tra uno spettacolo e l'altro verrà effettuata un'altra sanificazione. I dipendenti, inoltre, dopo aver partecipato a corsi di formazione anticovid, indosseranno una mascherina e misureranno la febbre prima di entrare in turno. Anche i clienti dovranno indossare il dispositivo di protezione individuale.

Per quanto riguarda la capienza, al Lux si occuperà un posto si e due no, una fila si e una fila no. Di fatto la sala potrà essere riempita per un terzo rispetto all'originale disponibilità. La direzione ha deciso di garantire 4 o 5 spettacoli al giorno, al fine di evitare il più possibile ogni forma di assembramento e affollamento. In tal senso, oltre che all'acquisto del biglietto di ingresso in loco, al Lux sarà possibile acquistare il ticket online, scegliendo il posto a sedere e pagando con un dispositivo elettronico, senza scambiare contante.

Capitolo programmazione: con le produzioni italiane ferme (e gran parte delle internazionali), va da sé che la difficoltà ad avere nuovi film da mandare in distribuzione e proiezione è oggettiva. Non per il Lux, ma per tutti i cinema italiani. A partire da sabato 22 agosto, pertanto, chi vorrà recarsi al Lux potrà assistere alla proiezione di Onward della Disney e un horror "Gretel e Hansel". A partire dal 26 agosto invece uscirà il film Tenet. Una ripresa lenta, senza dubbio, ma comunque un segnale di positività e ottimismo.