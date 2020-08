La "posta del cuore" di Natalia Aspesi prende voce sul palco con Lella Costa e Ornella Vanoni

Per la rassegna Blu Oltremare ospitata nel cortile di Combo (corso Regina Margherita 128), Lella Costa porta in scena lunedì 17 e martedì 18 agosto, ore 21, Questioni di cuore, una lettura delle Lettere del cuore di Natalia Aspesi, da un’idea di Aldo Balzanelli, con le musiche di Ornella Vanoni; lo spettacolo è prodotto da Mismaonda.

Prende così vita sul palco la celebre rubrica che per trent’anni sulle pagine del “Venerdì” de La Repubblica ha fotografato la vita sentimentale e sessuale degli italiani.

Icona del teatro al femminile, Lella Costa dà voce sul palco a questa palpitante corrispondenza: migliaia di storie intorno all’amore e alla passione, che seguono il trascorrere dei decenni e l’evoluzione del costume pur mantenendo costante il loro nocciolo, il loro senso profondo, perché le “questioni di cuore” alla fine sono sempre quelle: i tradimenti, le trasgressioni, gli abbandoni, le scelte, le paure, i pregiudizi. Dalla ragazzina invaghita di un uomo più vecchio alla donna che ama essere picchiata, dalla signora che s’innamora di un sacerdote alla moglie tradita e abbandonata, dal giovane che si scopre gay al macho orgoglioso della sua mascolinità, un campionario di “casi” tra sentimento e ragione.

Moltissimi lettori nel corso degli anni hanno sentito la necessità di rivolgersi alla Aspesi per un parere; e lei, con penna brillante e intelligenza acutissima, ha dato loro di volta in volta risposte argute, affettuose, comprensive, profonde, spiazzanti, feroci, ma mai banali e sempre partecipi e rispettose. Un corpus epistolare mastodontico, un vero e proprio ritratto segreto dell’Italia “into intimacy”, dove Costa si destreggia nel botta e risposta, in un gioco di contrappunti che dà conto delle molteplici ragioni del cuore.