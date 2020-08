Venaria, Schillaci "incassa" gli auguri via Facebook dal governatore Bonaccini

"Forza Rossana": si conclude così il video che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha voluto dedicare a Rossana Schillaci, candidata sindaco di Venaria Reale per il Partito Democratico.

"Un grande in bocca al lupo per la tua campagna elettorale - ha detto Bonaccini - E che possano avverarsi i tuoi e i vostri sogni per le imminenti elezioni e per il futuro di Venaria".

Un messaggio a cui l'aspirante sindaca ha risposto scrivendo sul suo profilo Facebook: "Un augurio e un in bocca al lupo speciale, grazie Stefano. La tua esperienza racconta di un modello di buon governo e buona amministrazione che anche la nostra città merita. Spero di poterti avere presto come mio ospite a Venaria".

Sotto, il video inviato da Bonaccini a Schillaci: