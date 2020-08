Elezioni a Moncalieri, tutti i partiti hanno completato la raccolta firme

Manca un mese esatto al voto per l'elezione del sindaco di Moncalieri ed entro sabato 22 tutti le forze politiche in campo dovranno presentare le liste.

In attesa che si riaccenda il clima della campagna elettorale, raffreddatosi molto in questi giorni attorno al ferragosto, c'è da registrare come tutti i partiti siano già riusciti a completare la raccolta delle firme necessaria. Non sono mancati problemi e difficoltà in questa mini maratona, visto il periodo a dir poco inusuale, ma il traguardo alla fine è stato centrato dalle forze che si presenteranno all'appuntamento del 20-21 settembre. Favorito anche dall'abbassamento della soglia necessaria, da 200 a 67 firme, per via dell'emergenza sanitaria.

Nei giorni scorsi la coalizione di centrodestra, che punta su Pier Bellagamba come candidato sindaco, aveva postato un messaggio su Facebook chiedendo una mano ai moncalieresi per completare le liste. Forza Italia era quella più indietro, ma ieri il commissario cittadino, Roberto Carta, ha rassicurato: "Abbiamo raccolto 80 firme, siamo a posto. C'era stato un po' di ritardo, ma abbiamo abbondantemente recuperato".

Con gli ultimi banchetti in giro per la città, anche il Movimento 5 Stelle è riuscito a raggiungere la soglia necessaria e potrà quindi concorrere alla battaglia elettorale, puntando sulla candidata sindaca Barbara Fassone. Il centrosinistra, invece, sostiene il primo cittadino uscente, Paolo Montagna, mentre i Moderati di Moncalieri corrono con Abelio Viscomi, avendo scelto di andare da soli.