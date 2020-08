Tutti gli spettacoli e le mostre della Fiera "speciale e diffusa" del Peperone di Carmagnola

Dal 28 agosto al 6 settembre 2020 si svolge la 71a edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, un’edizione “Speciale e Diffusa” organizzata nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

“Speciale” perché conterrà proposte divere dal solito nei contenuti e nelle modalità di attuazione.

“Diffusa” perché estesa in ampie e varie aree della città - con il fine di coinvolgere in maniera più ampia possibile il tessuto sociale e commerciale e garantire al contempo le norme di sicurezza – e perché estesa al contributo di altri comuni del territorio e ai loro prodotti.

Nel Cortile del Castello (Cortile del Municipio) e in Piazza Italia, in tutte le serate verranno proposti concerti, spettacoli di cabaret, magia e danza con ingressi gratuiti e contingentati nel rispetto delle disposizioni di sicurezza. Come sempre verranno allestite diverse mostre d’arte nei bellissimi musei della città.

Una parte importante dell’edizione è costituita dalla “Fiera Digitale”, iniziativa con allestimento di uno studio televisivo all’interno della bellissima Chiesa di San Filippo e lo svolgimento di incontri, show cooking, talk show, interviste ed altri eventi che verranno trasmessi in dirette streaming sulla pagina facebook della Fiera, sul canale televisivo del satellitare terrestre 114 di GRP e su un maxi schermo in Piazza Sant'Agostino, con conduzioni di Tinto, Luca Ferrua, Paolo Massobrio, Renata Cantamessa e Simona Riccio.

L’INAUGURAZIONE DELLA FIERA DIGITALE IN DIRETTA STREAMING

Venerdì 28 agosto la Fiera Digitale verrà inaugurata, nella Chiesa di San Filippo e in diretta streaming, alle ore 20.45 con la performance di Sand Art “Carmagnola, Città di Cultura” a cura di Beppe Brondino & Madame Zorà, finalisti di Italia’s Got Talent 2013. A seguire verrà presentata la 71^ edizione con Tinto, ovvero l’autore e conduttore televisivo e radiofonico Nicola Prudente, il Sindaco Ivana Gaveglio e altre personalità.

GLI SPETTACOLI IN PIAZZA ITALIA

In un grande spazio allestito all’interno del Foro Boario di Piazza Italia sono in programma due appuntamenti con il cabaret e la grande musica nelle serate di venerdì 4 e sabato 5 settembre.

Il 4 settembre alle ore 21:30 inizierà “Crostatina stand up!”, spettacolo di cabaret con Antonio Ornano, comico conosciuto al grande pubblico per le sue partecipazioni a Zelig, Quelli che il Calcio e Colorado. In questo suo nuovo show il divertentissimo monologhista racconterà, nel suo modo unico ed inimitabile, le fragilità e le debolezze dell’uomo e della società contemporanea. I suoi spettacoli sono stati definiti “un inno all’incompiutezza emotiva e sentimentale del maschio”, “un’ode all’imperfezione che in chiave comica si propone di squarciare l’ipocrisia di una società che ci vorrebbe sempre infallibili e di successo”.

Il 5 settembre alle ore 21:30 è invece in programma il tributo ai Pink Floyd a cura dei dei Pink Sound, uno show curato nei minimi particolari per far rivivere le stesse atmosfere, sonorità ed effetti speciali dei live della storica band britannica, attraverso un repertorio che spazia dal periodo dei primi anni 70 fino a quello post Waters, brani storici come “Another Brick in the Wall” , “Wish You Were Here” ma anche altri classici come “Shine On You Crazy Diamond” e “Comfortably Numb”.

GLI SPETTACOLI AL CORTILE DEL CASTELLO

Tutte le sere vengono proposti spettacoli nel bellissimo Cortile del Castello, ovvero il Cortile del Municipio con accesso da via Silvio Pellico, diversi dei quali organizzati in collaborazione con la Consulta Giovanile Carmagnolese.

Venerdì 28 agosto si comincia alle ore 21.30 con Alberto Cipolla live, in concerto con pianoforte, live electronics e quartetto d’archi composto da Giulia Subba e Giulia Masiello al violino, Alice Ghiretti al violoncello e Giulia Bachelet alla viola. Classe 1988, dopo anni di studi classici di pianoforte, Alberto Cipolla prosegue la strada della musica ottenendo il diploma accademico di Composizione e la laurea in Direzione d’Orchestra al Conservatorio “G.Verdi” di Torino, il diploma in produzione musicale presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo (CN) ed il biennio di “Contemporary Writing and Technology” presso il CPM di Milano. Autore di musiche per la tv e colonne sonore per film, cortometraggi e spot, è anche produttore e ha all’attivo due album

Sabato 29 Agosto alle ore 20.00 è in programma l’unico evento a pagamento Belle Époque Show, cena animata con spettacoli di Burlesque, intrattenimento, live piano e dj set (per info e prenotazioni: tel 3428944609 -3313355931).

Domenica 30 agosto è in programma un doppio appuntamento, alle ore 16:30 con “C’era una volta un Mago...o forse due…”, spettacolo per grandi e piccini con il Mago Tric&Trac e il Folletto Piluca’x, e alle ore 21.30 con i Bart Cafè in concerto, una festa per i vent’anni di attività del gruppo musicale alla ricerca dello swing italiano.

Lunedì 31 agosto alle ore 20:30 verranno presentati al pubblico due bellissimi progetto sociali ed educativi del Comune di Carmagnola per i suoi giovani: il Progetto Piazza Ragazzabile 2020 e il Progetto Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Alle ore 21.30 seguirà “Persona - L’illusione di essere umani”, spettacolo si e con Nicolò Fontana, campione Italiano di Magia Masters of Magic 2018.

Martedì 1° settembre alle ore 21:30 sarà la volta della Orchestra I Roeri, per una serata di liscio da ascolto.

Mercoledì 2 settembre alle ore 21:30 ancora musica con il concerto “Soul Inn … musica fatta con l’anima!” che proporrà brani di Aretha Franklin,Otis Reddings, Blues Brothers e tanti altri a cura della Pro Loco.

Giovedì 3 settembre ci sarà un doppio appuntamento, alle 20:30 “Stand up di pessimo gusto”, spettacolo teatrale a cura della Compagnia del Buon Teatraccio, e alle 21:30 il concerto “Saxmania Rock!”, cinquant’anni di musica con i brani di Jimi Hendrix, Iron Maiden, Guns n’Roses, U2, Bon Jovi, Led Zeppelin, Pink Floyd e tanti altri.

Venerdì e sabato, 4 e 5 settembre, due serate dedicate alle danze di tutto il mondo con Wiva la Danza SSD e Mambo Jambo Dance.

Domenica 6 settembre alle ore 17:30 è in programma il concerto della Società Filarmonica Carmagnolese intitolato “Sfida canora Sanremo vs Zecchino” e alle 21:30 il dj-set di Tuttafuffa Crew.

LE MOSTRE

Come sempre sono tante le proposte culturali dei bellissimi musei carmagnolesi a cura dell'Assessorato alla Cultura e dell’Associazione MuseInsieme. Nel periodo della Fiera i Musei cittadini (esclusa la Sinagoga) rimarranno aperti sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00, permettendo ad eventuali gruppi di visitatori, dietro prenotazione, di compiere la visita anche in altri giorni ed orari.

Nel bellissimo Palazzo Lomellini, in piazza Sant’Agostino 17, viene allestita la grande mostra collettiva “Dialogo con i Maestri” in collaborazione con l’Associazione Piemontese Arte di Torino, che mette insieme ed a confronto le opere di artisti contemporanei con quelle dei loro passati maestri.

Come scrive, nel catalogo illustrato, il curatore della mostra Armando Audoli: “lungo la linea di discendenza storica, accanto a figure più o meno note di pittori e scultori docenti all’Accademia Albertina di Torino (Menzio, Paulucci, Galvano, Cherchi, Giovanni Chissotti, Calandri, Soffiantino, Aimone, Francesco Casorati, Saroni), incontreremo alcuni personaggi eccentrici, non facilmente classificabili, da scoprire e amare proprio per la loro singolarità: pensiamo al poetico Teonesto Deabate, sensibile alle arti applicate, all’aniconico Piero Rambaudi, alla defilatissima casoratiana Margherita Carena, alla fascinosa scultrice Carmelina Piccolis, personalità difficile e complessa, al rimpianto Sergio Albano, con le sue luci e le sue ombre. L’evocazione dei frammenti dispersi di un discorso formativo apparentemente lontano nel tempo, e profondamente radicato nella cultura del territorio, crea inaspettate suggestioni e provoca strani, stimolanti cortocircuiti. Ne viene fuori un inedito itinerario rapsodico attraverso l’arte del secondo Novecento torinese, che si intreccia con le interessanti ricerche dei ventidue autori scelti per questa indagine espositiva, fornendo in tralice una nuova e differente chiave di lettura della loro opera”.

Nel Palazzo Comunale, il bellissimo castello con ingresso da Piazza Manzoni, dal 28 agosto al 30 settembre è visitabile “I Trent’anni di Re Peperone”, mostra documentaria su Lorenzo Piana e i suoi trent’anni nei panni della maschera carmagnolese. Uun quadro per ogni anno, dal 1991 al 2020, con foto e ritagli di giornali, manichini vestiti con la giacca della Carmagnole, con i costumi di Re Peperone, della Bela Povroner e con altri costumi, oggetti, un video con filmati e alcune canzoni popolari.

Nella Biblioteca Civica “Rayneri-Berti” (via Valobra 102), domenica 30/08 e domenica 6/09 sarà visitabile la mostra “Dinosauri in Biblioteca” e verranno organizzati laboratori per bambini e nella Chiesa della Confraternita di San Giovanni Decollato, detta della Misericordia e dei Battuti Neri, ci sarà una “Esposizione delle venerabili reliquie di Martiri e di Santi”.

Nella bellissima Chiesa San Rocco (via Valobra), dal 29 agosto al 2 settembre sarà visitabile “MigliorArte”, mostra di Migliore Giuseppe e Milvio, e dal 1 al 6 settembre una Mostra di Pittura di Ketty Rampon e Maria Grazia Ciattino.

Infine, nella Saletta d’Arte Celeghini (via Valobra 141) dal 29 agosto al 12 settembre ci sarà un allestimento con opere di Franco Negro.