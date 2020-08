Rinunciano alle ferie per aiutare le tartarughe: la bella storia di Federica e della torinese Alessandra

Una bella storia di solidarietà e di aiuto agli animali. La storia di due ragazze che hanno rinunciato alle ferie per fornire il loro contributo al Centro recupero tartarughe marine di Brancaleone.

Sarebbero potute partire per una vacanza verso una qualsiasi mèta estiva. E invece Federica e Alessandra hanno scelto di "sacrificare" il loro unico mese di ferie, prima di riprendere gli studi, per aiutare il nostro Centro di Recupero", hanno scritto su Facebook i gestori della struttura di Brancaleone. "Sono arrivate rispettivamente da Genova e Torino, per prestare braccia e soprattutto cuore alla nostra faticosissima missione di salvare le tartarughe marine".

"Pulizia vasche, alimentazione degli animali, guida ai visitatori, vendita gadget, e tutto quello che si rende necessario per mandare avanti l'ospedale delle tartarughe, loro lo fanno con il massimo impegno e dedizione. I grazie da parte mia e di Filippo non saranno mai abbastanza", ha aggiunto Tania, nel suo post su Facebook.

"Sappiamo che guardare negli occhi direttamente le nostre tartarughe ferite e poter gioire con noi di ogni piccolo miglioramento è il ringraziamento più bello che loro possano ricevere". La solidarietà è anche questa.