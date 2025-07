Campetto in rovina e scalinata sporca: “Via Torrazza dimenticata”

È una denuncia che si ripete da anni, ma che resta inascoltata. I cittadini della zona tra via Torrazza Piemonte, nei pressi della chiesa di San Andrea, e la scalinata che collega con via Onorato Vigliani, tornano a lamentarsi per il degrado.

Nel mirino i rifiuti abbandonati, erbacce ovunque e una scalinata malmessa che, oltre a essere poco sicura per il passaggio, si è trasformata in un punto di spaccio. Il piccolo campetto che dovrebbe rappresentare uno spazio di aggregazione per i giovani è, invece, un luogo pericolante e trascurato, simbolo di abbandono.

“La situazione è vergognosa. Sono anni che segnaliamo tutto questo ma nessuno interviene davvero”, racconta una residente esasperata. “Le istituzioni devono assumersi le loro responsabilità. Non possiamo più vivere così.”