Elezioni a Moncalieri, proseguono gli incontri del candidato del centrodestra Pier Bellagamba

Non solo banchetti in giro per i mercati ma anche nei locali e dalle associazioni per non dimenticare nessuna borgata. Il candidato sindaco del centrodestra per le elezioni del 20-21 settembre a Moncalieri Pier Bellagamba non si limita ai mercati rionali per farsi conoscere.

"I banchetti nelle piazze sono andati bene, nonostante fosse agosto - racconta il candidato - Abbiamo avuto un buon riscontro di cittadini già del nostro schieramento ma anche di tanti delusi che voglio avvicinarsi a noi per poter attuare un cambiamento". Poiché tra le bancarelle si trovi soprattutto gente adulta e più anziana, lo schieramento del centrodestra ha puntato anche ai giovani organizzando i banchetti nei centri commerciali 45° Nord e le Porte di Moncalieri: "Sappiamo che i giovani sono poco interessati alla politica e noi vogliamo farli appassionare, per questo siamo molto attivi sui social, ma vogliamo anche che vedano chi siamo, che possono parlare con noi".

"Da ora quindi Bellagamba sarà anche in giro per i locali: "Teniamo molto all'economia e ai commercianti quindi la scelta è nata spontanea. I cittadini potranno venire a conoscerci nelle serate organizzate dalle associazioni e nei locali senza dimenticare le piazze". Si comincia stasera al The Renegade Saloon in via Tetti Sapini 7 a Moncalieri per conoscere i cittadini delle Borgate di Tetti Sapini e La Rotta alle 20.

L'appuntamento successivo è in calendario il 2 settembre a Revigliasco, nella piazza centrale, a partire dalle 20.30.