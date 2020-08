Venaria, ecco i candidati e le coalizioni per le elezioni amministrative del 20-21 settembre

Si è chiusa anche a Venaria Reale la presentazione delle liste elettorali in vista dei prossimi 20 e 21 settembre. Qui le elezioni si svolgono dopo più di un anno di commissariamento, in seguito alle dimissioni dell'ex primo cittadino Roberto Falcone nel maggio 2019.

Quattro saranno i candidati sindaci.

Rossana Schillaci - 37 anni, impiegata - già assessore comunale con delega al Centro Storico, Pari Opportunità con la Giunta Catania. La sostengono in questa tornata: Venaria Coraggiosa, PSI Italia Viva, Moderati, PD (Partito Democratico), Venaria Punto a Capo ed Europa Verde DEMOS.

Alessandro Brescia - 47 anni, impiegato - anche lui impegnato in passato nella città come consigliere uscente e con la carica di Assessore al Bilancio e Patrimonio nella Giunta Catania. Lo sostengono le liste civiche Uniti per Cambiare, Per Venaria insieme Capogna e Sinistra Civica.

Roberto Barcellona - 41 anni, dipendente Gtt Torino - si presenta per il M5S di cui è sostenitore fin dalla sua nascita e dal 2015 è entrato a far parte del Meetup venariese, sostenendo il sindaco uscente dimissionario Roberto Falcone nelle passate elezioni.

Fabio Giulivi – 39 anni, dipendente dell'Ordine degli Architetti Torino - impegnato nella politica locale dal 1999 ma senza essere mai entrato in consiglio comunale. Lo sostengono Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini Piemonte, UDC Libertas e Venaria riparte.