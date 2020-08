La maratona di New York nonostante tutto: la storia di Salvo Anzaldi arriva a Piossasco

Domenica 30 agosto, a Casa Lajolo, torna, in collaborazione con la Fondazione Cosso, Bellezza tra le righe. Alle 18, nella dimora storica che sorge nel cuore del Borgo di S.Vito a Piossasco, arriva Salvo Anzaldi, giornalista e scrittore torinese classe 1967, già vincitore del Premio St.Vincent per il Giornalismo nel 2004. Fino al 2019, quando è uscito il suo ultimo libro Nato per non correre, Salvo Anzaldi era apprezzato solo da coloro che sanno riconoscere il giornalismo di razza (nel 2010 ha scritto un bellissimo libro-inchiesta sullo scandalo che travolse la Giunta della Città di Grugliasco).

Poi è successo qualcosa di importante. Salvo, che è emofiliaco dalla nascita e ha un ginocchio in titanio, ha partecipato nel 2015 alla Maratona di New York portandola a termine in poco più di 6 ore. Per capirci: ha percorso la maratona più bella del mondo, a una media di 7 km all’ora.

Si è trattato di un’impresa vera e propria, una battaglia vinta, una sfida raccolta con coraggio e affrontata con determinazione, fino al traguardo. Da quella corsa è nato un libro autobiografico, Nato per non correre (CasaSirio Editore, 16€) che ha avuto e continua ad avere un grande successo di critica e pubblico. Salvo racconta senza ipocrisie e vittimismo la convivenza quotidiana con una spada di Damocle che pende sulla testa e la decisione, improvvisa e inaspettata, di mettersi in gioco grazie a una domanda che suonava quasi folle: “Te la senti di correre la Maratona di New York”? Nove persone su dieci avrebbero risposto con fermezza “No”. Salvo è la decima.

Lo scrittore torinese si racconterà a viso aperto al pubblico di Bellezza tra le righe, anche perchè questa storia sì che si può definire bella, nel senso pieno del termine.

L’appuntamento è per domenica 30 agosto, alle ore 18 nel giardino di Casa Lajolo, in via San Vito 23 a Piossasco.