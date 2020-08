Da venerdì gli Assoluti di atletica: grande attesa per Daisy Osakue

I Campionati Italiani Assoluti di Padova, nell’anno segnato dalla pandemia e dal rinvio dei maggiori eventi internazionali, spiccano come appuntamento clou della stagione per la gran parte dei 736 atleti iscritti (370 donne, 366 uomini). Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 allo Stadio Colbachini l’edizione 110 della rassegna vedrà in campo molti dei big azzurri. Il weekend di Padova mette in palio 34 titoli di campione italiano, di cui 20 nella seconda giornata e 14 nella terza, con un venerdì dedicato invece alle multiple e ai turni eliminatori. Non sono in programma le gare di mezzofondo, la distanza più lunga della corsa che assegnerà i titoli saranno gli 800 metri.

Ricordiamo inoltre che si gareggia a titolo individuale, ma anche a squadre, nell’inedita formula articolata su due prove: la prima a Padova, la seconda a Modena (Festa dell’Endurance, 17-18 ottobre): i punteggi ottenuti nella tre giorni veneta contribuiranno alla classifica finale che sarà stilata dopo Modena e che assegnerà gli scudetti.

UOMINI. Torna in pedana Stefano Sottile (Fiamme Azzurre) che, dopo la vittoria alla Jam(p) Session di giugno non ha più gareggiato. Per lui nuovo duello con il primatista italiano Gianmarco Tamberi. Nel martello punta invece ad un nuovo titolo per impreziosire la sua bacheca Marco Lingua (ASD Marco Lingua 4ever), classe 1978; quest’anno per lui primato stagionale di 72,37 e il tricolore invernale conquistato a Mariano Comense a febbraio. Sui 110hs si rivede Paolo Dal Molin (Fiamme Oro), bloccato a Leverkusen lo scorso 16 agosto da un risentimento muscolare.

Doppio impegno individuale per Michele Tricca (Fiamme Gialle), atteso al via dei suoi 400 metri ma anche dei 200, distanza sulla quale proprio quest’anno ha migliorato il proprio primato personale correndo in 21.05. Il segusino sarà poi anche schierato nella 4x400 delle Fiamme Gialle.

Sui 400 metri ci sarà anche Brayan Lopez (Athletic Club 96 Alperia) mentre sui 200 metri da seguire Joseph Twumasi, l’astigiano dell’Atl. Studentesca Rieti Andrea Milardi. Sugli 800 metri da seguire l’alessandrino Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Alperia) e il segusino Andrea Grandis (Atl. Susa Adriano Aschieris).

Nel salto in lungo punta a migliorarsi Elias Sagheddu (Sisport) che a Donnas è atterrato a 7,54, suo nuovo primato personale. Con lui in gara anche il cuneese dell’Atl. Riccardi Milano Andrea Cerrato.

Prove multiple tutte da seguire con Alessandro Sion (S.A.F.Atletica Piemonte), categoria juniores, al secondo decathlon assoluto della carriera dopo quello di esordio a Firenze nel Meeting 12+12 Epta Deca concluso con 6430 punti. Ancora nei 400hs sarà al via Allassane Diallo (Atl. Roata Chiusani) mentre nei lanci doppio impegno, come d’abitudine, per il vercellese Lorenzo Puliserti (AS La Fratellanza 1874), nel peso e nel martello.

DONNE. Dai lanci il Piemonte si attende più di una medaglia grazie alle protagoniste azzurre in pedana. Su tutte Daisy Osakue (Fiamme Gialle): la vincitrice delle Universiadi 2019 sarà in gara nel disco, dove proverà ad allungare oltre i 60 metri, e nel getto del peso. Nel giavellotto scenderà in gara la veterana Zahra Bani (Fiamme Azzurre), anche lei come Lingua in gara per una medaglia da record di longevità; quest’anno per lei solo due gare sino ad ora con miglior risultato 5,191. Da seguire anche l’azzurrina biellese Sara Zabarino (ACSI Italia Atletica); anche per lei solo due gare nel 2020, con primato stagionale di 51,85.

Nel martello da seguire la vercellese Lucia Prinetti Anzalapaya (Fiamme Gialle) e l’astigiana Francesca Massobrio (CUS Torino), entrambe con ambizioni da podio.

Nelle gare in pista punta al podio dei 400hs Linda Olivieri (Fiamme Oro) che dovrà vedersela con le compagne di club Ayomide Folorunso e Rebecca Sartori. Da seguire poi Martina Amidei (CUS Torino) sui 100 e Aurora Casagrande Montesi (CUS Pro Patria Milano) sui 400. Può ancora migliorarsi la junior Elisa Tosetto (S.A.F.Atletica Piemonte) nell’eptathlon dopo aver siglato a Firenze il suo nuovo primato personale con 4842 punti. Punta al podio sempre nell’eptathlon Laura Oberto (Bracco Atletica); in gara anche Silvia Nicola e Chiara Sala (Zegna). Nel salto in lungo Veronica Crida (Atl. Brescia ’50 Metallurgico San Marco) e Milica Travar (Zegna) potranno trovare stimoli dal confronto in pedana con una delle stelle della rassegna tricolore, Larissa Iapichino. Primo campionato italiano tra le grandi per la giovanissimi Great Nnachi (CUS Torino), classe 2004, in pedana nel salto con l’asta. Nei lanci ancora da seguire Sara Verteramo (CUS Torino), iscritta nel peso e nel disco; Oghomwontiti Omozusi (Sisport) nel disco e Ambra Julita (Atl. Firenze Marathon) nel disco; Elisa Foresta e Francesca Schena (CUS Torino) nel martello.