Dopo Rodriguez, ecco Linetty e Vojvoda: prende forma il nuovo Toro di Giampaolo

Sta iniziando a prendere forma il nuovo Toro targato Marco Giampaolo. In attesa delle inevitabili cessioni, per adesso il club granata ha messo a segno solo colpi in entrata, per cercare di rimediare alle lacune più gravi evidenziate nella stagione appena conclusa: la mancanza di qualità in mezzo al campo e sugli esterni.

Dopo l'arrivo dal Milan di Ricardo Rodriguez, perfezionato la settimana scorsa, verso l'ora di pranzo di oggi, mercoledì 26 agosto, è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Karol Linetty. Il Torino ha perfezionato l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista polacco, 25 anni, che il nuovo tecnico ben conosce dai tempi della Samp: il costo dell’operazione è di 7,5 milioni di euro, più 1,5 milioni di bonus legati ad alcuni obbiettivi da raggiungere. Linetty ha firmato un quadriennale che lo legherà al club granata sino al 2024 con un ingaggio che dovrebbe essere di 1,8 milioni a stagione.

Nella tarda serata di ieri, invece, era sbarcato alla Malpensa Mergim Vojvoda: il laterale destro kosovaro è pronto a diventare un giocatore del Toro, dopo aver sostenuto le visite mediche. L'accordo con lo Standard Liegi per cinque milioni e mezzo di euro più bonus è stato definito, battuta la concorrenza dell'Atalanta. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto di cinque anni. “Sono felice di essere qui. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova sfida. Un grande saluto a tutti i tifosi del Torino”, sono state le prime parole italiane di Vojvoda.

Ora il Toro è alla caccia di un regista. Si sta valutando l'opzione Lucas Biglia, alla luce sia delle richieste economiche cjhe dello stato di salute dell'argentino, 34 anni e mezzo, che ha giocato pochissimo nell'ultimo biennio al Milan. Per questo, il ds Davide Vagnati è anche sulle tracce di Dennis Praet, mediano classe 1994 in forza al Leicester. Il centrocampista belga è una vecchia conoscenza di Giampaolo, con cui ha lavorato ai tempi della Sampdoria, che ha lasciato nell'estate del 2019 per volare in Inghilterra, dove però ha avuto pochissima fortuna, con solo 1130′ giocati e 1 gol in campionato.

A breve arriveranno anche le prime uscite. Destinati a lasciare il Torino Armando Izzo e il brasiliano Lyanco, sono arrivate alcune richieste anche per Iago Falque e per Simone Zaza, mentre resta un rebus il destino di Salvatore Sirigu. Il portiere del Toro e della nazionae aveva chiesto la cessione, ma per il momento solo la Roma si è fatta avanti, dovendo prima risolvere la questione legata a Pau Lopez.

In ogni caso, il Torino sta sondando il terreno per Luigi Sepe con il Parma, nel caso vada in porto la cessione di Sirigu.