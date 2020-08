No Tav, il fumettista Zerocalcare annunciato in Val di Susa per il fine settimana

Zerocalcare in Val di Susa, per ribadire la propria vicinanza al movimento No Tav. Non è certo una novità, dal punto di vista delle opinioni sulla Torino-Lione ma si tratta piuttosto di una conferma: Michele Rech (in arte Zerocalcare, appunto) sarà ospite al presidio dei Mulini nel pomeriggio di sabato, 29 agosto, poco distante dai cancelli del cantiere che sta portando avanti l'opera infrastrutturale in val Clarea.

L'evento è fissato per le 17, a ricordare ancora una volta l'appoggio e la solidarietà dell'artista nei confronti di chi si oppone all'opera. Già in passato Zerocalcare aveva esternato la sua posizione in materia e aveva anche contribuito disegnando alcuni manifesti per eventi No Tav.

A giugno, in particolare, Zerocalcare si era scattato una foto con il cartello “#ResistenzaNoTAV. Fino alla fine. Daje presidio dei Mulini!”. L'immagine è stata diffusa dalla pagina Facebook Notavinfo.