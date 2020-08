I Radicali e +Europa attaccano Cirio: "Perché ha rifiutato la commissione d'inchiesta sul coronavirus?"

Radicali e +Europa all'attacco del Governatore del Piemonte Alberto Cirio.

Questa la dichiarazione di Igor Boni (Presidente di Radicali Italiani) e Marco Cavaletto (Coordinatore +Europa Torino): “E’ proprio vero che in politica ormai vale tutto. Vale anche sentire dal pulpito del Presidente Cirio una invocazione al ritorno della credibilità della politica. Invocazione che arriva dopo poche settimane dove lui e la sua maggioranza hanno posto un veto assoluto alla doverosa istituzione di una commissione d’inchiesta sulla gestione inefficiente in Piemonte dell’emergenza coronavirus".

"Noi lo abbiamo detto da subito: una commissione politica, che accertasse gli errori per non ripeterli era lo strumento necessario da utilizzare. Se non si costituisce una commissione d’inchiesta regionale in una vicenda come questa quando potrebbe essere utile farlo? Eppure, per calcoli puramente di convenienza, il Presidente Cirio, perdendo la propria credibilità, si è messo di traverso evidentemente per paura di vedere esplicitata la sequenza di errori che sono stati compiuti".

"Per lo meno ora ci risparmi la predica sulla credibilità perché in questo caso vale per lui la metafora del bue che dà del cornuto all’asino”.