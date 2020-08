Droga, la polizia arresta uno spacciatore a Mirafiori: sequestrati 76 ovuli di marijuana

Il giovane è stato visto dai poliziotti nascondere un sacchetto all’interno di una siepe in via Fratelli Garrone e poi allontanarsi in direzione di un giardino rionale, non distante dal posto nel quale aveva nascosto il sacchetto. Qui gli agenti hanno controllato il 26enne e altre due persone in sua compagnia, uno dei quali è stato poi denunciato in stato di libertà per il possesso di un coltello.



Il giovane invece è stato trovato in possesso di telefoni cellulari e denaro contante rimandabili all’attività di spaccio confermata poi dal ritrovamento di 76 ovuli di marijuana, riposti nel sacchetto nascosto nella siepe.