Fermato a Bussoleno un 38enne ricercato: doveva scontare ancora cinque anni di carcere

È stato individuato e arrestato alla stazione ferroviaria di Bussoleno un uomo di 38 anni, cittadino straniero, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino.

A fermarlo sono stati gli agenti della Polizia Ferroviaria durante un controllo di routine. Dopo le verifiche è emerso che l’uomo era ricercato e doveva scontare una pena residua di 4 anni, 11 mesi e 27 giorni.

Dopo l’arresto è stato trasferito nel carcere torinese “Lorusso e Cutugno” per l’espiazione della condanna.