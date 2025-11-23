 / Cronaca

Fermato a Bussoleno un 38enne ricercato: doveva scontare ancora cinque anni di carcere

Il controllo è stato effettuato dalla Polizia Ferroviaria, che ha scoperto la condanna pendente. L’uomo è stato trasferito in carcere per l’espiazione della pena

È stato individuato e arrestato alla stazione ferroviaria di Bussoleno un uomo di 38 anni, cittadino straniero, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino.  

A fermarlo sono stati gli agenti della Polizia Ferroviaria durante un controllo di routine. Dopo le verifiche è emerso che l’uomo era ricercato e doveva scontare una pena residua di 4 anni, 11 mesi e 27 giorni.  

Dopo l’arresto è stato trasferito nel carcere torinese “Lorusso e Cutugno” per l’espiazione della condanna.

Da.Cap.

