Bielorussia, flash mob dei Radicali italiani di fronte al consolato onorario di Torino

"Il nostro regalo al dittatore liberticida, Aleksandr Lukashenko, che proprio oggi compie gli anni, mentre nella capitale i suoi militari reprimono con la forza le manifestazioni nonviolente che chiedono nuove elezioni, sono i fiori bianchi e rossi della bandiera storica della Bielorussia - commenta Igor Boni, presidente di Radicali italiani -. Una bandiera che oggi significa democrazia e libertà dal giogo del regime. Serve un'Europa unita, con una politica estera e militare comune, per difendere gli amici bielorussi dalla repressione del loro dittatore e dall'ingerenza dell'espansionismo russo. Una vera e propria vergogna che di fronte a Putin, il quale candidamente dichiara di aver preparato le forze militari per un intervento in Bielorussia, non si levi una indignazione e una risposta adeguata".