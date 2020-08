Bando fondo nazionale affitti: aperti i termini per la presentazione delle domande

Saranno aperti da domani, martedì 1 e fino al 30 settembre 2020, i termini per la presentazione della domanda al bando Fondo Nazionale Affitti per i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, che riguarderà le annualità 2019 e 2020.

Il Fondo Nazionale, una misura di sostegno del reddito, consente un rimborso parziale del canone di locazione alle famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto o che rischiano la perdita della casa per problemi economici (disoccupazione, famiglie monoreddito).

Per il 2019 e 2020 si potrà compilare un’unica domanda che si potrà scaricare dal sito web della Città di Torino, all’indirizzo www.comune.torino.it/informacasa/. Il modello, inoltre, sarà distribuito nella sede degli uffici dell’area Edilizia residenziale pubblica della Città in via Orvieto 1/20/A, nei punti informativi delle Circoscrizioni e all’Urp, piazza Palazzo di Città 9/A.

Per informazioni e assistenza alla compilazione della domanda è possibile chiamare il call center dedicato al numero 011 011 24300, aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 14.00. Tutte le richieste di informazioni saranno prese in carico in tempo reale.

Al fine di garantire la sicurezza e assicurare le misure di contenimento per la diffusione del Covid 19, sono previste nuove modalità per la presentazione della domanda, oltre al tradizione invio per posta con raccomandata AR entro il 30 settembre 2020, all’indirizzo: Città di Torino, area E.R.P., Ufficio Servizi per la Locazione, Via Orvieto 1/20/A, 10149 Torino.



Il modulo potrà essere inviato:

- online sul portale dei servizi TorinoFacile, all'indirizzo www.torinofacile.it (se in possesso dell'identità digitale spid: www.spid.gov.it ),

- PEC all'indirizzo edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it --via

- email all'indirizzo: fondonazionalelocazione@comune.torino.it.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.torino.it/informacasa/