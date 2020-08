Volley, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Busto Arsizio per il secondo turno di Supercoppa

È già tempo di tornare in campo per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Archiviata la bella vittoria ottenuta sabato al PalaFenera contro la Zanetti Bergamo, domani, martedì 1 settembre, la squadra di coach Bregoli sarà impegnata al PalaYamamay di Busto Arsizio contro l’Unet E-Work Busto Arsizio per il secondo turno della Supercoppa italiana.

Si tratta di una gara secca: in palio c’è l’accesso alla final four in programma sabato 5 e domenica 6 settembre a Vicenza. L’incontro, con fischio d’inizio alle ore 18, verrà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Fra le tante suggestioni e i tanti spunti di interesse offerti dalla partita è da segnalare sui due lati della rete il confronto di Francesca Villani e Jordyn Poulter contro la squadra dove giocavano la scorsa stagione. Altre ex sono Kaja Grobelna e Francesca Bosio, mentre nello staff bustocco è d’obbligo una menzione per il viceallenatore chierese Marco Musso.

Oltre alle tante incognite della trasferta, non ultima giocare contro un team di indubbio valore che rispetto all’anno scorso si è rinnovato molto a cominciare dalla guida tecnica affidata a Marco Fenoglio, le biancoblù dovranno pure superare la tradizione sfavorevole contro avversarie che nei quattro precedenti di A1 le hanno sempre battute 3-0.