Software di marketing automation: il successo di Mautic

Il marketing svolge da sempre un ruolo importante per la vita delle aziende, ma nel corso degli anni questo aspetto ha assunto una rilevanza sempre maggiore.

Per ottenere dei risultati è necessario trovare la strategia più in linea con la propria realtà lavorativa, affidandosi a professionisti e a risorse in grado di garantire risultati ottimali.

Per questo motivo molte imprese e molti professionisti si affidano a consulenti ed web agency specializzate, delegando invece le attività promozionali più ripetitive a dei software di marketing automation. Sul mercato esistono diverse soluzioni interessanti, ma la piattaforma open source Mautic si conferma una delle più apprezzate.





Mautic: funzioni su misura per le imprese

A differenza di altre soluzioni, Mautic è gratuito: è un fattore senza dubbio importante, soprattutto se confrontato con i costi degli altri software di marketing automation, ma non è di certo l’unica ragione che ne ha decretato il successo. L'apprezzamento nei confronti di questa piattaforma è legato anche e soprattutto alla sua qualità, alle sue funzioni e alla sua versatilità.

Le funzionalità del software, infatti, sono nate dalle richieste degli utilizzatori e quindi rappresentano la giusta risposta a quelle che sono le reali esigenze delle web agency, dei consulenti web, delle PMI e così via.

Si tratta di un software altamente personalizzabile e semplice da installare, ma viste l'importanza che può rivestire per l'attività e la varietà delle funzioni disponibili, il suo utilizzo può risultare difficile da comprendere in modo autonomo.

A tal proposito, questo video corso su Mautic, proposto dal portale Magneptor.com, può essere utile per capire come sfruttare al meglio le potenzialità della piattaforma e mettere in pratica la propria strategia di marketing.





Come sfruttare al meglio le possibilità di Mautic

Su Magneptor.com è possibile trovare contenuti e risorse dedicate ai professionisti del web e del mondo dell'informatica in generale, con grande attenzione anche per quelle soluzioni e quelle strategie non molto conosciute o erroneamente sottovalutate.

Magneptor, inoltre, è stata la prima piattaforma di formazione a proporre un video corso su Mautic.

Nello specifico, questo corso consente di imparare rapidamente come usare lo strumento. È composto da 17 video lezioni e dà la possibilità di accedere ad un'area riservata ed essere supportati da un team di esperti.

Durante le lezioni vengono spiegate tutte le potenzialità del software e come queste possano aiutare le aziende ad essere più competitive sul mercato grazie allo sviluppo di strategie di marketing mirate, la cui realizzazione parte da un’analisi approfondita dei dati.





Cosa si può fare con Mautic

Come scritto in precedenza, Mautic pur essendo una piattaforma open source gratuita, è una soluzione completa. Consente infatti di realizzare delle perfette landing page personalizzabili di template in cui inserire differenti contenuti.

Permette inoltre di scoprire quali sono le migliori strategie per attuare la conversione dei contatti e di classificarli in modo da creare delle campagne promozionali mirate e su misura.

C'è spazio anche per la gestione del funnel, ovvero il percorso seguito dall'utente nel suo processo di acquisto. Infine, Mautic consente di accedere ad una serie di report, analisi e statistiche importanti per monitorare l’andamento dell’attività di un’azienda.

Con questa piattaforma è inoltre possibile rilevare l’engagement, ovvero la capacità di coinvolgere l'utente, e di tenere sotto controllo i social network, che ormai sono fondamentali per qualsiasi realtà presente sul web.

Sfruttando al meglio tutte le funzioni di Mautic si avrà dunque la possibilità di ottimizzare tempi e costi e migliorare la gestione di molte attività di marketing della propria azienda.