Il sogno "olimpico" di Torino perde per sempre un pezzo, Abodi: "Toglieremo la pista da bob di Cesana"

Sfumate le suggestioni di collaborazione con Milano-Cortina, Torino si appresta a veder sparire anche un pezzo di "eredità" dei Giochi Invernali del 2006. La pista da bob di Cesana.



Un'eredità piuttosto scomoda, a dire la verità, visto che da quasi vent'anni si dibatte sul destino di una struttura che, a parte la zona utilizzata per allenare le partenze (e frequentata anche da alcune Nazionali straniere), non ha più avuto un destino certo.



Certezza che ora arriva dalle parole del ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervistato in radio per la trasmissione Un giorno da Pecora. “E’ la prima volta che lo dico. Nei prossimi giorni Cirio e Lo Russo - ha spiegato Abodi - spiegheranno che hanno già deliberato di togliere la pista, è già stato deciso”.



Nessuna speranza, insomma. Nessun futuro sportivo per l'alta val di Susa. Mentre per i giochi lombardi, "la pista di Bob si farà a Cortina, i lavori stanno andando avanti molto velocemente, sarà meravigliosa, sono stati abbattuti 800 alberi in buona parte malati o morti. Però ne pianteremo 7.800 circa, questo non lo dice nessuno. Sarà pronta a marzo 2025”.