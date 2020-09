Perché Bitcoin è famoso nell'attuale mercato digitale?

Il testo è innovativo in quanto è stato scritto nel 2014. Allo stesso tempo, è uno dei capolavori per chiunque studi la blockchain da leggere, in quanto descrive il valore sottostante del Bitcoin.

Bitcoin rappresenta il sistema e bitcoin rappresenta la valuta. Poiché questo articolo parla di Bitcoin, non hai il coraggio di tradurlo in paesi stranieri. Inoltre, nel testo, Bitcoin è stato utilizzato sia per la valuta che per il sistema, ma nel contesto il traduttore lo ha parzialmente sostituito con bitcoin.

Sebbene ci sia una descrizione delle transazioni Bitcoin in questo articolo, a partire dal 2018, le commissioni non sono trascurabili. Poche persone dicono che Bitcoin sia un argomento non esposto. Ma c'è un grande divario tra ciò che pensa Bitcoin della gente di stampa e molti del grande pubblico, e Bitcoin che pensano molti tecnologi critici.

Bitcoin ci dà i risultati di una soluzione funzionante a questo problema. Inizialmente, un utente di Internet invia una risorsa digitale unica a un altro utente di Internet. Tutti effettuano la trasmissione e nessuno può sovvertire la legittimità della trasmissione.

Come funziona

Puoi aggiornare il libro mastro incassando il valore fissato nello slot del libro mastro o acquistando beni e servizi con bitcoin. Se vuoi vendere, puoi vendere lo slot del libro mastro a coloro che vogliono bitcoin. Chiunque nel mondo può gestire il libro mastro per acquistare e vendere secondo i propri tempi. Nessuna approvazione, nessuna commissione o quasi. Le monete Bitcoin stesse sono semplicemente slot elencate sul libro mastro. In qualche modo vicini alla borsa. Tranne che può essere applicato a un'area più ampia del mondo reale.

L'ultima parte è essenziale. Bitcoin è il primo sistema di pagamento via Internet al mondo con nessuna o scarsa commissione per le rimesse. I sistemi di pagamento esistenti nei paesi sviluppati applicano circa il 2-3% delle tasse. In altre aree, non esistono sistemi di pagamento moderni o le commissioni sono più elevate.

Vorrebbero dire che è uno strumento per la gestione digitale dei proprietari. Funziona come un metodo di scambio di denaro e risorse tra i partecipanti che non hanno costruito la fiducia in anticipo. Nel caso semplice, è come inviare caratteri via e-mail o messaggio di testo. È anche vero il contrario . Non è associato alcun addebito. Questo è nuovo di zecca nel regno digitale. Questo meccanismo non esisteva prima di questo. Il suo valore si basa direttamente su due indicatori. Il sistema di pagamento di oggi: la velocità e il volume dei pagamenti effettuati attraverso questo libro mastro e il suo potenziale come sistema di pagamento futuro. Come risultato del bitcoin che ha un valore arbitrario, le persone possono usare il bitcoin come mezzo di scambio, commerciare con bitcoin ovunque, senza frode e con zero o quasi nessuna commissione, il bitcoin ha valore.

In questa fase, potrebbe essere corretto affermare che il prezzo del bitcoin si basa sulle aspettative future piuttosto che sul suo valore reale. Ma, nella stessa misura, le aspettative hanno effettivamente reso possibili i pagamenti in bitcoin. Il bitcoin deve essere prezioso prima di poter sopportare il volume delle transazioni di pagamento del mondo reale. Questo è un tipico problema di pollo e uova di nuova tecnologia. In breve, la nuova tecnologia non è così preziosa finché non ne vale la pena. E il fatto che il valore di Bitcoin sia aumentato, in parte a causa delle aspettative, godrà dei suoi benefici molto più velocemente rispetto al resto.

I consumatori e i commercianti generali hanno criticato l'uso limitato di Bitcoin. Tuttavia, critiche simili esistevano per l'acquisto, la vendita e l'uso di bitcoin in tutto il mondo. Il numero totale è ancora piccolo, ma il numero è in rapido aumento. E poiché gli strumenti e la tecnologia di Bitcoin sono migliorati, la difficoltà di utilizzo di Bitcoin è notevolmente diminuita.

Prendi in considerazione la vendita di elettrodomestici online. Il margine di profitto per questa attività è generalmente inferiore al 5%. Ciò significa che la tradizionale commissione di regolamento del 2,5% rappresenta metà del margine. Il denaro da reinvestire può essere restituito al consumatore o tassato dal governo, la cui opzione peggiore è quella di portare il 2,5% del denaro alla banca. Un'altra difficoltà che si presenta è la difficoltà dei pagamenti internazionali: se ti chiedi perché il tuo prodotto o servizio preferito non è disponibile nel tuo paese, la risposta è spesso pagamenti. È un problema.