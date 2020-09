Variante parziale al Piano Regolatore di Leini: l’iter riprende dalle segnalazioni dei cittadini

La Giunta Comunale di Leini ha approvato una delibera che individua il prossimo 25 settembre come scadenza per la definizione dei criteri, finalità e obiettivi essenziali per la Variante parziale al Piano Regolatore la cui stesura è oggetto di un affidamento di incarico all’urbanista prof. arch. Carlo Alberto Barbieri e che si intende varare entro la primavera del 2021. Seguirà l’iter delle osservazioni che preluderà ad eventuali modifiche e all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale.

Per l’individuazione dei suddetti criteri, finalità e obiettivi saranno analizzate e valutate tutte le segnalazioni e le richieste pervenute nel corso degli ultimi anni, a partire dalla approvazione dell’ultima variante parziale nel 2015, da parte dei cittadini, a cui finora non è stato dato riscontro: saranno prese in considerazione tutte le comunicazioni entro il prossimo 15 settembre, in modo da tenere conto di tutte le esigenze espresse dai cittadini.

Ad ognuna delle segnalazioni giunte finora ed entro la data del 15 settembre sarà comunque dato riscontro, anche nel caso in cui non sia possibile includerle nel documento di indirizzo per l’urbanista.