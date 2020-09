Porta Palazzo, la spesa sotto la Tettoia dell'Orologio si fa in bici

La mobilità attiva invade Porta Palazzo e specialmente l'Antica Tettoia dell'Orologio: sono sempre di più, infatti, i torinesi che scelgono di fare la spesa attraversando quella fetta di mercato con bicicletta alla mano.



La tendenza si è consolidata durante il lockdown e si sta diffondendo sempre di più: "Molti clienti - spiega Michele D'Ottavio, che per la Tettoia sta curando il progetto Fotografia a km 0 e una parte di comunicazione - stanno scoprendo di poter venire a fare la spesa in bicicletta, soprattutto durante i momenti meno affollati. È molto bello notare queste tendenze spontanee quando spesso si fa molta fatica a promuovere nuovi comportamenti o stili di vita; la speranza è che raccontandolo si possa invogliare sempre più persone a raggiungere il mercato in modalità alternativa e senza problemi di parcheggio".



Soddisfatti anche i commercianti: "Si tratta - commenta Umberto Bonaventura, presidente della cooperativa della Tettoia - di una cosa bella e molto positiva. Da anni, a proposito, stiamo lottando per avere anche alcuni stalli dove poter legare biciclette e motorini".