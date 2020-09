A Torino i campioni del volley Piano e Vettori per presentare la collaborazione fra Altromercato e “Brodo di becchi”

Mondo Nuovo, storica cooperativa torinese socia di Altromercato - la maggiore organizzazione di Commercio Equo e Solidale in Italia – propone un incontro con Matteo Piano e Luca Vettori , i due campioni del volley italiano, per presentare la loro impresa “Brodo di Becchi” e raccontare la collaborazione con Altromercato.

Coloratissime stoffe wax, acquistate dalla missione laica dei saveriani di Goma, in Congo e cotone biologico indiano fair trade. Il tutto cucito dalle mani di donne con storie di riscatto, nel laboratorio sartoriale “Colori Vivi” della Onlus torinese Articolo 10: il risultato è la linea di T-shirt e accessori “Brodo di becchi”, creata dal duo di giganti del volley Matteo Piano e Luca Vettori. In occasione dell’incontro di Torino verrà presentata un’anteprima della collezione di T-shirt per la Primavera – Estate 2021.

Per il forte valore etico che racchiude il progetto, la distribuzione di questa linea giovane, etica e solidale, non poteva che essere affidata alle Botteghe della rete Altromercato. Brodo di becchi si affiderà infatti all’esperienza di oltre 30 anni di Altromercato, scegliendo la sua rete di Botteghe come circuito ideale per la distribuzione della sua linea di magliette e accessori colorata e solidale. La linea sarà disponibile in una selezione di Botteghe Altromercato.

L’incontro di Torino rappresenta una delle ultime occasioni per incontrare i due grandi campioni, preceduta da una serie di eventi che la rete di Altromercato ha organizzato in varie città d’Italia insieme ai due atleti.