Fibra ottica: presto navigazione iperveloce fino a 178Tbps

La tecnologia diventa sempre più performante grazie a studi di un’università di Londra. La navigazione internet così come la conosciamo sarà solo un vecchio ricordo.

Fibra ottica e Adsl: le differenze sostanziali

In campo internazionale l’Italia è ancora piuttosto arretrata rispetto a molti altri Paesi europei e extra europei. In molte zone d’Italia, purtroppo, ancora non si riesce a navigare in internet, mentre in altre è presente solo la linea Adsl. La Adsl è la connessione internet attraverso i classici fili elettrici ed è caratterizzata da una velocità di trasmissione dei dati piuttosto ridotta, tra i 7 e i 20 Mbps. Nella maggior parte delle località, specialmente i centri maggiori, la tecnologia Adsl è ormai da tempo sostituita dalla tecnologia a fibra ottica.

La fibra ottica FTTH permette una velocità di navigazione in internet decisamente superiore, fino anche a 1 Gbps, che è già una velocità notevole.

La scoperta della University College di Londra

Una nuova scoperta derivante dagli studi di un gruppo di ricercatori della University College di Londra sta però per cambiare radicalmente il mondo del web così come lo conosciamo. Questo grazie alla possibilità di incrementare la velocità di trasmissione dati in maniera decisamente eccezionale, portandola a 178 Tbps. Ma c’è di più. Secondo quanto è emerso pare infatti che questo sia possibile utilizzando in maniera diversa, ma più funzionale, le attuali infrastrutture, utilizzate per la trasmissione in fibra ottica, soltanto intervenendo sui ripetitori, adattandoli a nuove frequenze di banda. Infatti, stando ai risultati della ricerca, portando la frequenza della trasmissione a 16,8 Thz (rispetto agli attuali 4,5 Thz), si arriverebbe ad una connessione internet più veloce, fino al record raggiunto di 178 Tbps.

Si parla quindi di un incremento di 3 milioni di volte rispetto alla media attuale di velocità di connessione delle utenze domestiche ad oggi attivate. Anche volendo considerare le connessioni più performanti e veloci attualmente in uso (come ad esempio le linee fibra ottica FTTH), queste potrebbero superarle in termini di prestazioni di 178.000 volte.

L’impegno di Vodafone a favore dell’utenza

Vodafone, il famoso gestore telefonico con sede oltremanica, da sempre è impegnata nel ricercare tutte le possibilità tecniche per rendere la navigazione in internet più piacevole e performante, e per questo è molto interessata agli studi di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti. Vodafone propone attualmente, in attesa di poter accedere a questa nuova tecnologia iperveloce, ottime soluzioni sia per chi ha ancora la Adsl, e soprattutto per chi già può usufruire della tecnologia di Fibra Ottica. In quest’ultimo caso, Vodafone propone soluzioni di connessione internet davvero vantaggiose: grazie alla GigaNetwork Vodafone, attivando una delle offerte Fibra Ottica FTTH, è possibile navigare fino a 1Gbps. Una velocità notevole, certamente al top delle prestazioni proposte dai gestori telefonici, grazie alla quale è possibile effettuare rapidi download e upload.

Come verificare la velocità di connessione della propria rete

Vodafone mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio completamente gratuito attraverso il quale è possibile verificare in tempo reale quale sia la qualità della connessione internet attiva. Questo è possibile grazie ad uno speed test, presente in un’apposita sezione nel sito ufficiale di Vodafone, cui tutti possono accedere, il quale effettua un’analisi della velocità di download, upload dei dati, nonché dei ping e jitter della rete internet. Un test molto veloce e alla portata di tutti per constatare la propria utenza domestica e la sua qualità. C’è da aspettare che in un futuro non troppo lontano si porga lo sguardo verso un miglioramento tecnologico che permetta a tutto il Paese di raggiungere connessioni iperveloci, tali da uniformare le performance digitali dell’Italia.