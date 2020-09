Basket, a Moncalieri la Coppa Italia Azimut 2020 di A2 femminile

Dopo un primo ed un secondo rinvio, complice l'emergenza coronavirus, alla fine sta per arrivare il momento di scendere in campo. Dal 25 al 27 settembre il PalaEinaudi di Moncalieri ospiterà la Coppa Italia Azimut 2020, inizialmente prevista dal 6 all'8 marzo. "Siamo orgogliosi di poter ospitare questo evento - voluto fortemente dalla Società e dal Comune di Moncalieri e sponsorizzato da Azimut Capital Management SGR - che auspichiamo possa segnare la ripartenza del basket in rosa in Italia", commenta il presidente della Libertas Moncalieri Alessandro Cerrato. “Ripartiamo da dove ci eravamo interrotti con le stesso entusiasmo. Vogliamo che questo evento sia un punto di partenza per lo sport in generale, per tornare a vivere un po’ di normalità dopo questi mesi di difficoltà”. Le squadre ai nastri di partenza sono le stesse di marzo all'infuori di Campobasso (sostituita dalla prima avente diritto, Cus Cagliari) che nel frattempo ha fatto il salto di categoria.

Quarti di finale (25 settembre)

ore 12.00 E-Work Faenza vs Drain by Ecodem Alpo

ore 15.00 Basket Team Crema vs Crédit Agricole La Spezia

ore 18.00 La Bottega del Tartufo Umbertide vs Mapptools Carugate

ore 21.00 Akronos Moncalieri vs Cus Cagliari

Semifinali (26 settembre)

ore 17.30 Vincente gara 3 vs Vincente gara 2

ore 20.30 Vincente 4 vs Vincente gara 1

Finale (27 settembre)

ore 18 Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2