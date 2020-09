Il Toro terrà a battesimo la serie A che riparte, Juve in posticipo contro la Samp

Sarà il Toro a tenere a battesimo la serie A che riparte. I granata del nuovo tecnico Marco Giampaolo, infatti, saranno i primi a scendere in campo, alle ore 18 di sabato 19 settembre, per affrontare la Fiorentina al Franchi.

Non è toccato, come da tradizione, ai campioni d'Italia giocare la gara inaugurale. La Juve del nuovo corso targato Andrea Pirlo sarà invece protagonista del posticipo, domenica 20 alle 20.45, in uno Stadium che potrebbe tornare ad ospitare alcune migliaia di tifosi in occasione della sfida contro la Sampdoria.

Inter-Milan si giocherà sabato 17 ottobre alle 18, Roma-Juve domenica 27 settembre alle 20.45, Juve-Napoli domenica 4 ottobre alle 20,45: questi gli altri incontri clou stabiliti dalla Lega, che ha deciso anticipi e posticipi dei primi quattro turni.

Il Toro giocherà di sabato anche contro l'Atalanta (il 26 settembre alle ore 15 all'Olimpico) e il 3 ottobre, alle ore 18, quando affronterà a Marassi il Genoa, mentre sarà di scena nel canonico orario delle 15 della domenica solo contro il Cagliari il 18 ottobre. La Juve, infine, giocherà a Crotone sabato 17 ottobre alle 20.45.