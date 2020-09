Mobilità dolce, Appendino torna alla carica: "Con riapertura delle scuole, usate la bici o andate a piedi"

Può essere l'uovo di Colombo. Senza dubbio, è uno dei temi che sta più a cuore a Chiara Appendino, nel suo ruolo di sindaca di Torino. È la mobilità sostenibile (o dolce), che costruisce alternative all'uso dell'auto in città.

Lo spunto - a pochi giorni di distanza dalle polemiche legate agli incidenti e alle attribuzioni di responsabilità tra mezzi vecchi e nuovi - arriva dall'apertura della scuola. Un evento che porterà più gente nelle strade. Come rispondere? Andando in bici, oppure a piedi.

"Quanto ci metto a piedi? Meno di quello che immaginiamo. E in bici circa 1/3 di questo tempo - esordisce la sindaca con un post affidato ai social, in cui fornisce distanze e tempi di percorrenza tra molte aree di Torino -. Con la riapertura delle scuole in tutte le città ci sarà un importante aumento del traffico veicolare e dei livelli di smog. Il mio invito, ovviamente per chi può, è di prendere in considerazione questo tipo di spostamento: camminare o andare in bici fa bene al proprio fisico, è economico e, spesso, è il metodo più veloce e meno stressante per spostarsi".

Segue dibattito, come si diceva già ai tempi dei cineforum anni Settanta. Ma Appendino porta alcune considerazioni a sostegno della sua tesi: "Più persone scelgono la mobilità dolce, minore sarà il traffico per chi non può fare a meno di spostarsi con veicoli a motore e migliore sarà l'aria che tutti respiriamo. Grazie, dunque, a tutti i cittadini che effettueranno questa scelta".

E se compaiono commenti critici, come quelli di chi reclama un miglior servizio di mezzi pubblici, non mancano gli apprezzamenti di chi, anche grazie alle nuove ciclabili, ha fatto dei pedali i propri fidati compagni di strada.