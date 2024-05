Delegazione Torino per Gaza entra al Salone del Libro: "Lunedì una grande tendata dal Politecnico a Unito"

“Siamo un gruppo che lavora all’interno del Salone e ha a cuore quello che sta succedendo. Non potevano fare finta di niente. Persone che cercano di portare questo messaggio non possono non stare qui”: così Zerocalcare dopo aver raggiunto i manifestanti pro Palestina all’esterno del Salone del Libro insieme allo scrittore Christian Raimo.

La richiesta: "Benini prenda posizione"

Una volta terminato il suo intervento gli antagonisti hanno ringraziato i lavoratori del Salone del Libro ed è poi riuscito a entrare con un piccolo gruppo di Torino per Gaza. “Torino lo sa da che parte stare. Questo lunedì organizzeremo una grande tendata che va dal Politecnico a Unito. E andrà avanti finché le Università non toglieranno gli accordi con regimi sionisti”, hanno ancora affermato da dentro il Salone.

“Invitiamo Benini a prendere posizione” sono state le ultime parole prima di uscire dal Salone e riunirsi al gruppo degli altri manifestanti.