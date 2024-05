Francesco Pannofino porta al Salone del Libro di Torino tutta la magia di Harry Potter

Stamattina, al Salone Internazionale del Libro di Torino, si è respirata un'aria magica. Tutto questo grazie a Harry Potter e a Francesco Pannofino.

I misteri di Hogwarts dalla voce di Hagrid

Il noto attore e doppiatore, infatti, è la voce italiana dell'amatissimo personaggio Hagrid, il “gigantesco” mastro di chiavi della saga creata dalla scrittrice britannica J.K. Rowling. Pannofino, grazie al suo inconfondibile timbro, è stato quindi in grado di incantare bambini più o meno cresciuti, recitando e leggendo storie e aneddoti legati alla sua parte e a tutti i misteri del castello di Hogwarts.

Un evento “in cuffia”

L'evento, letteralmente sold out, è stato organizzato dalla piattaforma di contenuti digitali audible: il pubblico ha potuto usufruire dell'evento grazie ad apposite cuffie per godere in modo ancora più coinvolgente tutta la fantasia di un'epopea capace di appassionare grandi e piccoli.