"Più forti insieme", la campagna abbonamenti della Reale Mutua Basket Torino

DISTANZIAMENTO

Per rispettare le norme anti-Covid verrà effettuato un distanziamento dei posti a sedere e la numerazione di tutti i settori.



RINNOVO E PRELAZIONE

Dal 9 settembre al 15 settembre la vendita sarà aperta esclusivamente agli abbonati alla stagione 2019/2020. Per tutti quelli che hanno creduto nel nostro progetto l'estate scorsa un prezzo ridotto, per premiare chi è stato insieme a noi fin dal primo giorno. A seguito del distanziamento non sarà possibile garantire la disponibilità dello stesso posto rispetto alla passata stagione, gli abbonati avranno però la possibilità di scegliere per primi la nuova sistemazione.



PREZZI

Nuovi abbonati:





Settori Abbonamento 13 eventi Ridotto Under 12 (12 anni al momento dell'acquisto) Ridotto Under 20 (20 anni al momento dell'acquisto) Ridotto Over 70 (70 anni al momento dell'acquisto) Studenti under 25 SETTORE 214 Reale Mutua Courtside € 553 Parterre Nero € 439 Parterre Rosso € 325 Tribuna Gialla € 203 € 102 € 171 € 171 Curva Gialla € 163 € 82 € 137 € 137 Distinti Blu € 154 € 77 € 129 € 129 Curva Blu Non Numerata € 130 € 65 € 109 € 109 € 85 Curva Guerrieri € 130 € 65 € 109 € 109





Rinnovo abbonamenti:





Settori Abbonamento 13 eventi Ridotto Under 12 (12 anni al momento dell'acquisto) Ridotto Under 20 (20 anni al momento dell'acquisto) Ridotto Over 70 (70 anni al momento dell'acquisto) Reale Mutua Courtside € 510 Parterre Nero € 405 Parterre Rosso € 300 Tribuna Gialla € 187 € 94 € 157 € 157 Curva Gialla € 150 € 75 € 126 € 126 Distinti Blu € 142 € 71 € 119 € 119 Curva Blu Non Numerata € 120 € 60 € 101 € 101 Curva Guerrieri € 120 € 60 € 101 € 101



E' previsto l'automatismo del rimborso del rateo di eventuali gare casalinghe non disputate (o non godute) per restrizioni del Governo.

Sarà inoltre possibile sottoscrivere l’abbonamento online, al link: www.vivaticket.it/ita/category/sport/basket

Attraverso la piattaforma online non sarà possibile acquistare gli abbonamenti ridotti.



PROMOZIONE STUDENTI UNDER 25

Per tutti gli studenti under 25 ci sarà la possibilità di acquistare l’abbonamento al settore 214 al prezzo di 85€. La promozione durerà fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per usufruire della promozione si dovrà mostrare documento comprovante iscrizione a istituto scolastico o facoltà universitaria.



QUANDO E DOVE

Da mercoledì 9 settembre a venerdì 18 sarà possibile sottoscrivere la propria tessera dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì, presso la sede di Reale Mutua di via Bertola 48/c.



Dal 21 settembre al 6 novembre, sarà possibile sottoscrivere la propria tessera dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, presso la sede di Reale Mutua Basket Torino di via Giolitti 19.



Per informazioni: info@baskettorinoofficial.com