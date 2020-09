Inaugura “Pomodoro & Basilico” con i profumi e i sapori del Vesuvio a pochi passi da Piazza Baldissera. Mercoledì 9 settembre apre in Via Parella 2 a Torino la Pizzeria Street Food Pomodoro & Basilico .

Davanti al forno a legna, il pizzaiolo Michelle De Domenico, classe 1993, originario della città di Napoli e da qualche anno a Torino, promette di portare in Zona Barriera di Milano a pochi passi da Piazza Baldissera i profumi ed i sapori della città del Vesuvio.

Forte delle sue esperienze derivanti da importanti collaborazioni nelle migliori pizzerie come “Fratelli la bufala” e passando anche dalla scuola dello Chef Cannavacciuolo, la proposta torinese di Michelle De Domenico prevede un percorso degustativo da nord a sud.

Sud: la pizza napoletana - dal cornicione alto e soffice, tipicamente leggera grazie ad una lenta lievitazione con ingredienti scelti e ricercati di qualità - e il cuoppo napoletano , goloso cibo da strada fritto al momento e diventato una vera istituzione dello street food.

Nord: la pizza al padellino - tipica della città di Torino morbida, soffice, ma con un fondo croccante e bordi quasi “fritti” - e l’hamburger di fassone piemontese con pane rigorosamente “home made” e scelta di vari abbinamenti.

L’appuntamento, da non perdere, per l’inaugurazione e la degustazione gratuita è a partire dalle ore 20,30 previa prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo prenotazionipomodoroebasilico@gmail.com nel rispetto delle vigenti norme anti covid.

“Fatte ‘na pizza c’a pummarola ‘ncoppa vedrai che il mondo poi ti sorriderà.”

(Pino Daniele)

POMODORO & BASILICO PIZZERIA STREET FOOD

Aperto da Lunedì a Sabato dalle ore 12 alle ore 14,30 e dalle ore 19 alle ore 23,00

Domenica 19,00 - 23,00 (chiuso a pranzo)

Via Parella 2 - TORINO

Tel. 351 8895783 - Email: prenotazionipomodoroebasilico@gmail.com

Seguici anche su Facebook: https://www.facebook.com/pomodoroebasilicotorino/