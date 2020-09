 / L'oroscopo di Corinne

ARIETE : La quadratura di Giove, insieme a Marte nel segno, vi rende agitati, inquieti, alle prese con una miriade di problematiche risolvibilissime con la prontezza di riflessi ed uno spizzico di temerarietà… I giorni, tra gioie ed affanni, scorreranno velocemente pur se ad inquinare l’atmosfera spunteranno sdegni e apprensioni implicanti voi, congiunti o conoscenti, degli sbuffi persistenti e dei contrasti con impertinenti. Accordatevi con degli amici per una cena o un buon caffè.

TORO : Si profila una settimana fermentata per le finanze, la famiglia, il ménage, la casa, annesse delle incombenze da portare a termine, un aggeggio da aggiustare, un timore infondato, la soluzione di un problemino, una novella pazzerella e un combino stuzzichino. Lo stress accumulato antecedentemente esploderà tramite disturbi su base emotiva mentre una dieta “stringata” ridimensionerà pancetta, colesterolo, glicemia. Qualche nativo finalmente si leverà un simbolico “peso”.

GEMELLI : Dubbi e sospetti non son concessi e soltanto il fiuto sarà di ottimo aiuto al fine di scoprire una marachella o andare in fondo a una faccenda complicata… I giorni scorreranno velocemente e tante risultano le cosine da fare e disfare da non accorgervi nemmeno del tempo che passa… I nati in giugno si tutelino contro furti e gli over 50 si concedano maggior riposo e un pochina di tranquillità specie se l’estate è stata tosta o se reduci da una batosta. Gioie da un bimbetto.

CANCRO : Ed eccoci giunti a settembre: periodo di funghi, uva, scuole riaprenti e speranze latenti… Ad essere sinceri il mese potrebbe essere iniziato con le paturnie, un fracco di faccende da sbrigare ed esiguo spazio per poterle ultimare … Oltretutto un Saturno dispettoso contribuirà a rendervi suscettibili al punto di rispondere malaccio a chiunque tenti di sminuirvi o biasimarvi! Un intrigante richiamo amoroso lambirà i sognatori, una notizia vi sbalordirà e un figliolo preoccuperà.

LEONE : L’estate non è stata, per taluni, un granché gaudente e se le motivazioni vanno oltre i contrattempi di comune amministrazione, trascinerete ancora per un po’ quel vago senso di disagio che spesso vi ha accompagnato… Avrete un mucchio di cosine da sistemare, spunteranno delle spese da sostenere, una crapa dura a cui far la ramanzina, dei pericoli scampati e dei malesseri generalizzati compresa l’ inclinazione a influenze intestinali, colon irritabile od emicranie.

VERGINE : Forse speravate in una maggiore magnanimità da parte di stelle così monelle dal contribuire a sconquassare piani ed intenti rimanendo amareggiati da un contesto o personaggio indigesto. Non abbacchiatevi ed approfittate del buon Giove per organizzarvi a puntino, capire ciò che veramente volete e ottimizzare ciò che sta a cuore… Su svariati fronti diverse cose miglioreranno e un regalino o una novella vi rallegrerà. Torpore mattutino o corrucci per anziani.

BILANCIA : Riusciranno gli ultimi raggi del cocente sole a donarvi delle giornate decorose? Sicuramente sì e, grazie ad un appoggio astrale, uno morale, una mozione stuzzicante, un cruccio svanente, reperirete un po’ di tranquillità… Unico neo: delle mattinate agitate, un conteggio da riesaminare, un tipo da placare, un disturbo da curare, un momento di possente stanchezza, una donna da tranquillizzare e un’altra da schivare. Invito, telefonata o visita sbalordente.

SCORPIONE : A forza di correre a destra e a manca, pensare a questo e a quello, non avrete requie: eppure volenti o nolenti vi toccherà adempiere a delle responsabilità, iniziare od ultimare un lavoretto, spronare un parente, sbrigare pratiche e sopportare personcine lunatiche. Serate simpatiche per chi le trascorre con l’adeguata compagnia e in allegria… Sulla strada niente imprudenze: una disattenzione potrebbe costare un inconveniente o una contravvenzione! Chiamata inaspettata.

SAGITTARIO : Questa è stata un’annata complicata nel corso della quale tutto sembrava andare per traverso ma adesso, con l’arrivo della stagione autunnale, inizierete finalmente a tirare boccate di ossigeno e malgrado vi tocchi ancora portare pazienza avrete le idee più chiare su quello che non riuscivate a capire o vi faceva penare. In ambito sentimentale leggete tra le righe perché solo così comprenderete le intenzioni di chi esplicitamente non le vuole dire… Introito o vincita.

CAPRICORNO : Il sestile del novilunio alleggerirà di gran lunga le impertinenze saturnine rendendo le giornate un pochettino meno malandrine… Qualcuno di voi si troverà tra incudini e martelli o dovrà far buon viso a cattivo gioco per non alimentare screzi tra componenti della famiglia altri invece si vedranno alle prese con ardue imprese sfioranti il lavoro, un figliolo, il partner o un insieme di contesti lievemente penalizzanti. Per favorire la circolazione fate lunghe camminate.

ACQUARIO : Siate ottimisti: il sestile di Marte offre il sostegno necessario per guardare fiduciosamente all’avvenire, cavarvi un pallino, individuare le intenzioni di un individuo sibillino, riuscire in un intento, procacciarvi un guadagno o smuovere una condizione di ristagno. Un occasionale incontro desterà perplessità perché forse proprio occasionale non lo sarà… Pure sul lavoro qualcosina si smuoverà e in amore vi aspettano piccole o grandi novità.

PESCI : Sotto l’influsso della Luna piena che il giorno 2 si forma a 10°12’ della vostra costellazione gli sbalzi umorali saranno frequenti specie se appartenete alla categoria dei più sensibili, emotivi ed ansiosi… Poi, di punto in bianco, potrebbe spuntare un problema da risolvere piuttosto in fretta, mentre in fatto di affetti, amicizie o quattrini tratterete con esseri birichini. Leggere indisposizioni ed incavolature mattutine nonché indignazioni atte a lambire sia dipendenti che commercianti.