A Torino c'è aria di Baviera: alla Pellerina si brinda con il primo Oktoberfest (anche a 200 posti di lavoro)

Sembra Baviera, ma in realtà è Torino. Per la precisione, il Parco della Pellerina: dal 18 ottobre si celebra la birra con la prima edizione sabauda dell'Oktoberfest. Per 16 giorni un calendario di eventi, musica, buona cucina, ma soprattutto boccali e boccali schiumanti tra corso Lecce e corso Appio Claudio.